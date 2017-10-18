Еще один метод давления в Голливуде Дженнифер Лоуренс рассказала, как ее заставляли участвовать в кастинге голой и стыдили за «полноту»

Одна из самых популярных молодых актрис Дженнифер Лоуренс 17 октября выступила на церемонии ELLEʼs Women in Hollywood, где произнесла речь о том, с какими унижениями приходится сталкиваться молодым киноактрисам и какие требования к их внешности предъявляют продюсеры.

17 октября в Лос-Анджелесе прошла 24-я церемония Women in Hollywood, где награждали самых влиятельных участниц киноиндустрии по версии журнала Elle — в том числе актрис Дженнифер Лоуренс, Лору Дерн, Джессику Честейн и Марго Робби. В своей благодарственной речи Дженнифер Лоуренс упомянула дело Харви Вайнштейна, которое назвала «ужасающим» (в 2012 году она снялась в спродюсированном им фильме «Мой парень — псих», но утверждала, что Вайнштейн никогда к ней не приставал). Вслед за Леа Сейду и Эммой Томпсон, говорившими об общей проблеме сексизма и в киноиндустрии, Лоуренс подчеркнула, что в Голливуде не один Харви Вайнштейн относился к актрисам как к секс-объектам и унижал их.

Дженнифер Лоуренс рассказала, что в начале карьеры ей пришлось участвовать в кастинге полностью голой (на «интимных частях» были наклейки) вместе с еще пятью актрисами, которые к тому же были намного худее ее. Это было требованием женщины-продюсера; Лоуренс утверждает, что таким образом ее заставляли почувствовать стыд за свое тело и похудеть для съемок: «После этого продюсер сказала мне, что я должна смотреть на свои обнаженные фото, чтобы мотивировать себя похудеть». Диету, которой от нее потребовали придерживаться, актриса назвала «нереалистичной».

Лоуренс рассказала, что пожаловалась на случившееся другому продюсеру фильма, мужчине. На это он ответил, что не понимает, почему ее «все считают жирной» — ведь ее «вполне можно трахнуть». Имена продюсеров и название фильма, для которого проходил кастинг, Лоуренс не назвала — но добавила, что, по ее информации, до нее с этой же картины уволили актрису, которая не могла достаточно быстро сбросить вес по требованию продюсеров. Актриса вспоминает, что чувствовала себя в западне и боялась возражать: «Я не хотела быть стукачкой. Мне не хотелось, чтобы об этом постыдном инциденте писали газеты». По словам Лоуренс, она позволила обращаться с собой таким образом, так как считала, что это нужно терпеть ради карьеры. «Я была молодой и пыталась пройти по лезвию ножа: постоять за себя, но при этом не прослыть „сложной“», — рассказала актриса. Она призналась, что именно так о ней и говорили: «Точнее, они использовали выражение „ночной кошмар“».

По словам Лоуренс, ситуация резко изменилась, когда она стала знаменитой и у нее появилось достаточно власти, чтобы отвечать людям «нет». Актриса добавила, что она чувствует ответственность за то, какой пример подает на экране, и не хочет олицетворять нездоровые стандарты красоты. Например, она много тренировалась для съемок «Голодных игр», чтобы соответствовать физическим возможностям своей героини, но не стремилась выглядеть худой (в рецензии на фильм кинокритик The New York Times Манола Даргис назвала ее слишком «соблазнительной и фигуристой» для этой роли). «Будь я проклята, если буду внушать кому-то мысль, что быть тощей как скелет — это здорово. Я не хочу, чтобы из-за меня молодые девушки переставали есть, чтобы выглядеть как », — заявила актриса.

Это не первый раз, когда Дженнифер Лоуренс высказывается об узких современных стандартах красоты и требованиях, которые предъявляют актрисам в Голливуде. Еще в 2012 году, после выхода первой части «Голодных игр», Лоуренс признавалась в интервью, что по голливудским меркам она «страдает ожирением». «Меня считают толстой актрисой», — говорила она (в то время она выглядела так).

На церемонии ELLEʼs Women in Hollywood Лоуренс поддержала президента студии Lucasfilm Кэтлин Кеннеди, которая предложила создать комитет по борьбе с . «Я хочу, чтобы вы знали: я рядом и поддержу. Мы все здесь для того, чтобы поддерживать друг друга. <…> Мы изменим правила игры и создадим другие условия для всех, кто идет за своей мечтой», — обратилась Дженнифер Лоуренс к участницам киноиндустрии.