истории
7 октября: протестная карта. Где и сколько людей вышло, сколько задержали Совместный проект «Медузы» и «ОВД-Инфо»
Meduza
06:33, 10 октября 2017
Сторонники Алексея Навального 7 октября обещали провести акции протеста в 80 российских городах. «Медузе» и «ОВД-Инфо» удалось подтвердить, что акции действительно прошли в 79 городах, в них на улицы вышли, по разным данным, от 2560 до 21520 человек. Полиция в этот раз действовала жестко только в нескольких регионах (в первую очередь, в Петербурге), общее число задержанных — 321 человек в 30 городах, причем некоторых из активистов задержали до начала акций.
Фото в анонсе: Вадим Фролов для «Медузы»
Фото в анонсе: Вадим Фролов для «Медузы»