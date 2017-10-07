истории
7 октября, протесты в России. Фотографии, по которым мы запомним этот день
Meduza
20:43, 7 октября 2017
По всей России 7 октября прошли акции протеста, организованные сторонниками Алексея Навального. Они получились очень разными — где-то были согласованы, где-то нет; где-то вышли десятки человек, где-то — сотни. Крупнейшие митинги и шествия случились в Москве и Петербурге, причем если в столице полиция решила вообще никого не задерживать (хотя собрание граждан было не санкционировано), то в Петербурге действовала предельно жестко. «Медуза» показывает, как 7 октября протестовали по всей стране.