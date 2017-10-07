истории

7 октября, протесты в России. Фотографии, по которым мы запомним этот день

Meduza
20:43, 7 октября 2017

По всей России 7 октября прошли акции протеста, организованные сторонниками Алексея Навального. Они получились очень разными — где-то были согласованы, где-то нет; где-то вышли десятки человек, где-то — сотни. Крупнейшие митинги и шествия случились в Москве и Петербурге, причем если в столице полиция решила вообще никого не задерживать (хотя собрание граждан было не санкционировано), то в Петербурге действовала предельно жестко. «Медуза» показывает, как 7 октября протестовали по всей стране.

Москва
Виталий Кавтарадзе для «Медузы»
Москва
Виталий Кавтарадзе для «Медузы»
Москва
Виталий Кавтарадзе для «Медузы»
Москва
Виталий Кавтарадзе для «Медузы»
Москва
Виталий Кавтарадзе для «Медузы»
Москва
Виталий Кавтарадзе для «Медузы»
Москва
Виталий Кавтарадзе для «Медузы»
Санкт-Петербург
Вадим Фролов для «Медузы»
Санкт-Петербург (акция-спойлер)
Вадим Фролов для «Медузы»
Санкт-Петербург
Вадим Фролов для «Медузы»
Санкт-Петербург
Вадим Фролов для «Медузы»
Санкт-Петербург
Вадим Фролов для «Медузы»
Санкт-Петербург
Вадим Фролов для «Медузы»
Санкт-Петербург
Вадим Фролов для «Медузы»
Санкт-Петербург
Вадим Фролов для «Медузы»
Санкт-Петербург
Вадим Фролов для «Медузы»
Санкт-Петербург
Вадим Фролов для «Медузы»
Владивосток
Юрий Мальцев / Reuters / Scanpix / LETA
Барнаул
Андрей Луковский / Коммерсантъ
Барнаул
Андрей Луковский / Коммерсантъ
Пермь
Максим Кимерлинг / Коммерсантъ
Пермь
Максим Кимерлинг / Коммерсантъ
Ростов-на-Дону
Евгений Дубровский / Коммерсантъ
Ростов-на-Дону
Евгений Дубровский / Коммерсантъ
Ростов-на-Дону
Евгений Дубровский / Коммерсантъ
Челябинск
Александр Дыбин / Znak.com
Челябинск
Александр Дыбин / Znak.com
Екатеринбург
Донат Сорокин / ТАСС / Scanpix / LETA
Екатеринбург
Донат Сорокин / ТАСС / Scanpix / LETA
Яромир Романов / Znak.com
Самара
Юрий Стрелец / Коммерсантъ
Самара
Юрий Стрелец / Коммерсантъ
Саратов
Андрей Козенко / «Медуза»
Саратов
Андрей Козенко / «Медуза»
Санкт-Петербург
Вадим Фролов для «Медузы»

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме