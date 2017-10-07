Перед оппозиционным митингом в Петербурге устроили акцию «Свободу Каталонии». Сторонников Навального позвали бесплатно посмотреть «Крым»

Незадолго до начала несогласованного митинга сторонников Алексея Навального на Марсовом поле в Санкт-Петербурге началась акция в поддержку независимости Каталонии. Об этом сообщает корреспондент «Медузы».

Участники акции вышли с плакатами «Свободу Каталонии» и «Каталония, мы с вами».

Кто организовал акцию, достоверно не известно. Ее участники называют себя студентами.

Павел Мерзликин / «Медуза»

Ранее аналогичную акцию в поддержку Каталонии устроили в Екатеринбурге.

Клоунада



В Екатеринбурге, чтобы сорвать акцию, устроили сход в поддержку независимости Каталонии pic.twitter.com/YzKN5Dig9u — Женни Шаден (@ShadenFM) October 7, 2017

Как сообщает корреспондент «Медузы», собравшимся на Марсовом поле также предлагают бесплатно посмотреть фильм «Крым» в одном из кинотеатров.

По словам корреспондента «Медузы», всего на Марсовом поле собрались около 800 человек.