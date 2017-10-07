Перед оппозиционным митингом в Петербурге устроили акцию «Свободу Каталонии». Сторонников Навального позвали бесплатно посмотреть «Крым»

Meduza
14:48, 7 октября 2017
Надежный источник

Незадолго до начала несогласованного митинга сторонников Алексея Навального на Марсовом поле в Санкт-Петербурге началась акция в поддержку независимости Каталонии. Об этом сообщает корреспондент «Медузы».

Участники акции вышли с плакатами «Свободу Каталонии» и «Каталония, мы с вами».

Кто организовал акцию, достоверно не известно. Ее участники называют себя студентами.

Павел Мерзликин / «Медуза»

Ранее аналогичную акцию в поддержку Каталонии устроили в Екатеринбурге.

Как сообщает корреспондент «Медузы», собравшимся на Марсовом поле также предлагают бесплатно посмотреть фильм «Крым» в одном из кинотеатров.

По словам корреспондента «Медузы», всего на Марсовом поле собрались около 800 человек.

Во многих городах России 7 октября проходят пикеты и митинги в поддержку Алексея Навального, который собирается баллотироваться в президенты на выборах 2018 года.
По данным «ОВД-Инфо», в общей сложности полиция задержала около 100 человек. Многие из них уже вышли на свободу — кто-то после составления протоколов об административном правонарушении, а кто-то без протокола.

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