Рокетбанк и «Точка» уходят в Qiwi. Подождите, есть пара вопросов! (И не на все есть очевидные ответы)

Сделка окончательная?

Сразу после того, как глава Qiwi Сергей Солонин объявил о покупке у «Открытия» прав на сервисы «Рокетбанк» и «Точка», в ЦБ ответили, что сделка должна быть проверена. Дело в том, что сервисы продали накануне санации «Открытия» в августе 2017 года, но известно об этом стало только сейчас. Знал ли о договоренностях с Qiwi сам ЦБ? Может быть, и нет: во время объявления о санации регулятор специально отмечал, что Рокетбанк и «Точка» входят в план оздоровления. «Сейчас временная администрация изучает детали этой сделки с точки зрения ее влияния на стоимость активов банка и его издержек», — заявили в ЦБ. Получается, что окончательные документы по сделке не были подписаны? В противном случае непонятно, как «Открытие» может отказаться от выполнения условий по уже заключенному договору.

Почему Рокетбанк это скрывал?

Сразу после объявления о санации «Открытия» клиенты Рокетбанка начали спрашивать у службы поддержки, что это значит. В Рокетбанке отвечали, что теперь «собственником становится самый главный банк [Центробанк], у которого лицензию никогда не отзовут», а в приложении появилась надпись «Рокетбанк теперь еще надежнее». Все это происходило в ситуации, когда Рокетбанк (по крайней мере его руководство) точно знал о переходе в Qiwi.

Для сравнения, «Точка» о партнерстве с Qiwi объявила сразу. Правда, речь шла только о том, что предприниматели-клиенты теперь могут открывать там счет, а не о продаже сервиса.

Что теперь будет с клиентами сервисов?

Пока с подробными разъяснениями ситуации выступила только «Точка». Там подтвердили, что запущенная в августе мультибанковская модель продолжает работать: клиенты сами выбирают, держать деньги в «Открытии» или в Qiwi. «Наши сотрудники работают по совместительству и там и там. Наш софт и бренд законно используется обоими банками», — заявили в банке.

Рокетбанк на вопросы клиентов также отвечает, что «пока ничего не меняется». При этом он анонсировал официальное заявление, которое спустя сутки так и не было опубликовано. В банке заверили, что Qiwi не будет влиять на обслуживание клиентов.

Qiwi будет подчиняться «Открытию»?

Одновременно с новостями о Рокетбанке и «Точке» Солонин рассказал, что «Открытие» хочет увеличить долю в Qiwi. В августе банк уже нарастил свое участие в компании — до 12,2%. Теперь долю хотят повысить «до существенной». Означает ли это 25%, которые позволят блокировать большинство решений собрания акционеров, не уточняется. Что потом будет с этой долей в условиях, когда судьбу «Открытия» еще окончательно не определили, также неизвестно.

Можно предположить, что эта неопределенность пугает инвесторов в акции Qiwi. Как только Солонин объявил о сделке по Рокетбанку и «Точке», ценные бумаги Qiwi на бирже Nasdaq начали расти (в пределах 5–6%), но к концу дня опустились до уровней открытия.