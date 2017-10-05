«Комиссия на доставание карты из кошелька»: в соцсетях обсуждают переход Рокетбанка и «Точки» к Qiwi

Гендиректор Qiwi 5 октября сообщил, что компания выкупила у банка «Открытие» (находится под процедурой санации) права на бренд и программное обеспечение банковских сервисов Рокетбанк и «Точка».

Теперь пользователи соцсетей шутят, что у «Рокетбанка» — плохая карма. Ранее сервис был партнером банка «Интеркоммерц», у которого в 2016 году ЦБ отозвал лицензию.

Новости банковские: Qiwi выкупила Рокет и Точку у Открытия pic.twitter.com/c7AvgXwiAs — Яфмами Иасонд (@Jafmamy) October 5, 2017

Как же весело работать в Рокетбанке: сегодня вам узбек провод перерубил, завтра вас продали Киви, послезавтра Тиньков насрал под дверь — Рома Бордунов (@romabordunov) October 5, 2017

Варианты развития ситуации с Рокетбанком от лучшего сценария к худшему:

>Спасение банком топ-20

>Спасение вместе с Открытием

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> Qiwi — Alexey Tyurenkov (@SolidPumba) October 5, 2017

Ваш #рокетвояж похоже никогда не закончится, куда после Qiwi думаете путь держать? 😀 — REDOXXYGEN (@redoxxygen) October 5, 2017

Некоторые пользователи предположили, что сделка пойдет во вред «Рокетбанку».

О нет! Киви это гопник в мире банков — Ачего (@bistrickiy) October 5, 2017

Кажется теперь в рокетбанке будет комиссия даже на доставание карты из кошелька — Игорь Борода (@rizhaya_borodka) October 5, 2017

Я всегда думал, что Киви – это чтобы спайс покупать pic.twitter.com/8p9cSxS6GT — Ivan iNspiter (@iNspiter) October 5, 2017

-Привет, а где теперь снять с вашей карты Рокет наличку?

-В терминалах оплаты Киви.

-Но они не выдают налички

-Мы знаем)))

-Спасибо, котаны) — Сергей Д (@sd0107) October 5, 2017

В твиттере также придумали новый логотип для банка.

Так

Рокетбэнк теперь под опекой киви pic.twitter.com/FNPDjtcOx2 — Андρюшα (@drernd) October 5, 2017

А дизайнер Кирилл Борисов, который разработал новый логотип Qiwi, признался, что использовал точно такой же оранжевый цвет, как на логотипе «Рокетбанка».