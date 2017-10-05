шапито

«Комиссия на доставание карты из кошелька»: в соцсетях обсуждают переход Рокетбанка и «Точки» к Qiwi

Meduza
16:08, 5 октября 2017

Гендиректор Qiwi 5 октября сообщил, что компания выкупила у банка «Открытие» (находится под процедурой санации) права на бренд и программное обеспечение банковских сервисов Рокетбанк и «Точка». 

Теперь пользователи соцсетей шутят, что у «Рокетбанка» — плохая карма. Ранее сервис был партнером банка «Интеркоммерц», у которого в 2016 году ЦБ отозвал лицензию.

Некоторые пользователи предположили, что сделка пойдет во вред «Рокетбанку».

В твиттере также придумали новый логотип для банка.

А дизайнер Кирилл Борисов, который разработал новый логотип Qiwi, признался, что использовал точно такой же оранжевый цвет, как на логотипе «Рокетбанка».

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме