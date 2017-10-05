«Комиссия на доставание карты из кошелька»: в соцсетях обсуждают переход Рокетбанка и «Точки» к Qiwi
Гендиректор Qiwi 5 октября сообщил, что компания выкупила у банка «Открытие» (находится под процедурой санации) права на бренд и программное обеспечение банковских сервисов Рокетбанк и «Точка».
Теперь пользователи соцсетей шутят, что у «Рокетбанка» — плохая карма. Ранее сервис был партнером банка «Интеркоммерц», у которого в 2016 году ЦБ отозвал лицензию.
Новости банковские: Qiwi выкупила Рокет и Точку у Открытия pic.twitter.com/c7AvgXwiAs— Яфмами Иасонд (@Jafmamy) October 5, 2017
Как же весело работать в Рокетбанке: сегодня вам узбек провод перерубил, завтра вас продали Киви, послезавтра Тиньков насрал под дверь— Рома Бордунов (@romabordunov) October 5, 2017
Варианты развития ситуации с Рокетбанком от лучшего сценария к худшему:— Alexey Tyurenkov (@SolidPumba) October 5, 2017
>Спасение банком топ-20
>Спасение вместе с Открытием
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> Qiwi
Ваш #рокетвояж похоже никогда не закончится, куда после Qiwi думаете путь держать? 😀— REDOXXYGEN (@redoxxygen) October 5, 2017
@rocketbank @otkritie @QiwiRussia pic.twitter.com/8XxG0IbvJU— МЕМЫ И РУССКИЕ БАНКИ (@BankMemes) October 5, 2017
Некоторые пользователи предположили, что сделка пойдет во вред «Рокетбанку».
О нет! Киви это гопник в мире банков— Ачего (@bistrickiy) October 5, 2017
Кажется теперь в рокетбанке будет комиссия даже на доставание карты из кошелька— Игорь Борода (@rizhaya_borodka) October 5, 2017
Я всегда думал, что Киви – это чтобы спайс покупать pic.twitter.com/8p9cSxS6GT— Ivan iNspiter (@iNspiter) October 5, 2017
-Привет, а где теперь снять с вашей карты Рокет наличку?— Сергей Д (@sd0107) October 5, 2017
-В терминалах оплаты Киви.
-Но они не выдают налички
-Мы знаем)))
-Спасибо, котаны)
апдейт pic.twitter.com/2tMj5G2BvS— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) October 5, 2017
В твиттере также придумали новый логотип для банка.
Так— Андρюшα (@drernd) October 5, 2017
Рокетбэнк теперь под опекой киви pic.twitter.com/FNPDjtcOx2
А дизайнер Кирилл Борисов, который разработал новый логотип Qiwi, признался, что использовал точно такой же оранжевый цвет, как на логотипе «Рокетбанка».
Вы должны знать: когда я выбирал оранжевый для нового лого Qiwi, я брал его пипеткои из стрелочки Рокета. Потом докрутил конечно, но все же— Kirill Borisov (@borisovkirill) October 5, 2017