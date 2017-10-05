Qiwi выкупила права на Рокетбанк и «Точку»

Компания Qiwi выкупила у банка «Открытие» права на бренд и программное обеспечение банковских сервисов Рокетбанк и «Точка». Об этом объявил гендиректор Qiwi Сергей Солонин.

Персонал сервисов вероятно будет переведен в Qiwi, добавил он. Как это скажется на клиентах Рокетбанка и «Точки», счета которых размещены в «Открытии», Солонин не уточнил.

Одновременно Солонин объявил, что временная администрация «Открытия» планирует увеличить долю в Qiwi. Банк владеет почти 9% компании.

Акции Qiwi после объявления подорожали на 2% на предварительных торгах.

Обновление. В службе поддержки Рокетбанка заявили, что для клиентов «абсолютно ничего не изменится».