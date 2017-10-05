Qiwi выкупила права на Рокетбанк и «Точку»

ТАСС
12:30, 5 октября 2017
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Компания Qiwi выкупила у банка «Открытие» права на бренд и программное обеспечение банковских сервисов Рокетбанк и «Точка». Об этом объявил гендиректор Qiwi Сергей Солонин.

Персонал сервисов вероятно будет переведен в Qiwi, добавил он. Как это скажется на клиентах Рокетбанка и «Точки», счета которых размещены в «Открытии», Солонин не уточнил.

Одновременно Солонин объявил, что временная администрация «Открытия» планирует увеличить долю в Qiwi. Банк владеет почти 9% компании.

Акции Qiwi после объявления подорожали на 2% на предварительных торгах.

Обновление. В службе поддержки Рокетбанка заявили, что для клиентов «абсолютно ничего не изменится».

«Сумму сделки не раскрываем. Речь идет именно о технологии и бренде, возможно, персонал Рокетбанка и „Точки“ будет переведен в Qiwi», — заявил Солонин.

ТАСС
«Открытие», на базе которого с 2016 года работает Рокетбанк, с августа находится в процедуре санации под контролем Центробанка. До этого Рокетбанк работал на базе Интеркоммерцбанка, у которого в 2016 году отозвали лицензию.
Платежный сервис Qiwi создан в 2007 году, он контролирует около ста тысяч терминалов по всей России. Чистая прибыль компании в 2016 году составила почти 2,5 миллиарда рублей, упав более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом.
Рокетбанк — банковский сервис с дистанционным обслуживанием клиентов и без физических офисов. «Точка» — дистанционный банковский сервис для юридических лиц.

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