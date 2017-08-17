Советник президента США Стив Бэннон дал интервью, о котором его никто не просил. Он противоречит Трампу

Советник Дональда Трампа по стратегическим вопросам Стив Бэннон — одна из ключевых и наиболее спорных фигур в Белом доме. Журналист и продюсер, в прошлом руководивший сайтом для альт-правых, известен тем, что разделяет взгляды российского философа Александра Дугина, открыто высказывается против мусульман и призывает бороться за «иудео-христианские ценности». В последнее время Бэннон редко появляется на публике вместе с Трампом, ходят слухи о его отставке. 16 августа он неожиданно дал интервью главному редактору левого издания The American Prospect Роберту Каттнеру (тот его о беседе не просил) и наговорил немало резких и необычных даже для него вещей, которые идут вразрез с официальной политикой Белого дома. «Медуза» рассказывает, о чем было интервью — и почему это важно.

Бэннон связался с главредом The American Prospect Робертом Каттнером, когда тот был в отпуске. Советник Трампа сказал, что давно следит за его публикациями, в особенности о Китае, и хочет обсудить некоторые вопросы. Каттнер немедленно откликнулся и согласился побеседовать, хотя сам он об интервью не просил и не собирался делать в ближайшее время никаких материалов о Бэнноне.

«Нет никакого военного решения [проблемы Северной Кореи], забудьте об этом» , — сказал Бэннон. По его словам, об ударе по КНДР не может быть и речи, поскольку в этом случае под угрозой окажутся жизни 10 миллионов жителей Сеула, для убийства которых Пхеньяну хватит и обычных ракет, не говоря уже о ядерном оружии. «Они поймали нас», — сказал Бэннон. Такое мнение существенно расходится с официальной политикой Белого дома, почти ежедневно угрожающего Северной Корее военным вмешательством в случае продолжения ракетных и ядерных испытаний.

Главным образом в интервью Бэннон говорил о Китае и о том, что между Пекином и Вашингтоном давно развязана экономическая война . Это полностью соответствует мировоззрению Бэннона: он неоднократно называл Китай, с которым США при Трампе то налаживали, то портили отношения, одной из главных угроз для Соединенных Штатов. Бэннон пожаловался журналисту, что Трамп понимает угрозу со стороны Китая, но «его аппарат сходит с ума», и конфликты в Белом доме случаются ежедневно. На слова Бэннона уже отреагировали в КНР. В министерстве иностранных дел Китая заявили, что никакой экономической войны нет, и обе стороны получают выгоды от торговых отношений, а риторика Бэннона отсылает к дипломатии XIX и XX веков, но никак не XXI столетия.

«Этно-националисты — неудачники. Они просто сборище клоунов» , — сказал Бэннон об участниках марша неонацистов в Шарлотсвилле и об общем подъеме расистских настроений в американском обществе. По словам Бэннона, он приверженец экономического национализма, а не этнического. Бэннон отметил, что внимание прессы и демократов к неонацистам и расистам только на руку Трампу, поскольку пока они фокусируются на проблеме расизма, у Белого дома есть время и возможность заниматься экономическим национализмом и спокойно продвигать свою повестку.

Такая позиция сильно расходится со словами самого Трампа, который обвинял в насилии в Шарлотсвилле обе стороны, в том числе несуществующих «альт-левых», и столкнулся с критикой в том числе и среди своих сторонников за недостаточно резкую и своевременную реакцию на неонацистский марш. Да и сам Бэннон еще в недавнем прошлом руководил ультраконсервативным проектом Breitbart, который называл «платформой для альт-правых».

В конце беседы с журналистом Бэннон пригласил его в Белый дом. По данным издания Axios, сам Бэннон не думал, что дает интервью, и был удивлен его публикацией.

Разговор Бэннона с редактором левого издания напоминает беседу бывшего директора Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи с журналистом The New Yorker. Скарамуччи тогда обругал и главу администрации Трампа Райнса Прибуса (впоследствии тот уволился), и самого Бэннона. Через несколько дней после интервью Трамп уволил Скарамуччи.