Оксимирона засудили? И другие спойлеры Подкаст «Медузы»

Алексей Пономарев и Евгений Берг принимают гостей из рубрики «Шапито» и обсуждают с ними итоги баттла Оксимирона против Гнойного, спойлеры «Игры престолов» и «Твин Пикса», а также проводят тонкую грань, за которой «Шапито» кончается. И не забывают про две серьезные темы прошедшей недели — ситуацию на руднике «Мир» и отчаянное видеообращение Шинейд ОʼКоннор.