истории

Оксимирона засудили? И другие спойлеры Подкаст «Медузы»

Meduza
11:06, 11 августа 2017

Алексей Пономарев и Евгений Берг принимают гостей из рубрики «Шапито» и обсуждают с ними итоги баттла Оксимирона против Гнойного, спойлеры «Игры престолов» и «Твин Пикса», а также проводят тонкую грань, за которой «Шапито» кончается. И не забывают про две серьезные темы прошедшей недели — ситуацию на руднике «Мир» и отчаянное видеообращение Шинейд ОʼКоннор.

Материалы, обсуждаемые в подкасте:

Другие подкасты «Медузы»:

Подписывайтесь на подкасты «Медузы». У нас есть версии для iOS, Android и RSS-поток

Подписывайтесь на подкасты «Медузы». У нас есть версии для iOS, Android и RSS-поток

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме