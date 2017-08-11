истории
Оксимирона засудили? И другие спойлеры Подкаст «Медузы»
Meduza
11:06, 11 августа 2017
Алексей Пономарев и Евгений Берг принимают гостей из рубрики «Шапито» и обсуждают с ними итоги баттла Оксимирона против Гнойного, спойлеры «Игры престолов» и «Твин Пикса», а также проводят тонкую грань, за которой «Шапито» кончается. И не забывают про две серьезные темы прошедшей недели — ситуацию на руднике «Мир» и отчаянное видеообращение Шинейд ОʼКоннор.
Материалы, обсуждаемые в подкасте:
- Родственники шахтеров, пропавших без вести на руднике «Мир» в Якутии, встретились с представителями «Алросы». Расшифровка разговора
- Певица Шинейд ОʼКоннор рассказала о своей борьбе с депрессией и призвала не осуждать людей за эту болезнь
- Новый супергерой русского рэпа? Кто такой Гнойный, с которым баттлил Оксимирон, и почему все его обсуждают
- Хватит бояться спойлеров! Этот страх портит нашу жизнь: Vice