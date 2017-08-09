Одна из миллионов Шинейд ОʼКоннор рассказала о своей борьбе с депрессией и призвала не осуждать людей за эту болезнь

Ирландская певица Шинейд ОʼКоннор выложила у себя в фейсбуке видео , где говорит о многолетней депрессии и желании покончить с собой — а также о том, что из-за болезни осталась совсем одна. Ролик вызвал большой отклик в соцсетях: пользователи выражают поддержку певице, предлагают ей помощь и обсуждают, как вести себя с людьми, у которых депрессия.

«Я не хочу умирать»

Шинейд ОʼКоннор в начале августа опубликовала в фейсбуке 12-минутный ролик о своей борьбе с депрессией. Ролик сопровождали подпись «Я сделала это видео, потому что я одна из миллионов» и хэштег #OneOfMillions.

Свое видеообращение Шинейд ОʼКоннор начала так: «Я надеюсь, что это видео окажется полезным — не мне, но таким же людям, как я. А я знаю, что вас миллионы и миллионы — и не у всех есть такие же возможности, как у меня». Певица рассказала, что страдает от трех расстройств психики и, как и многие другие, почувствовала на себе общественное осуждение из-за этих заболеваний. Это привело ее к тому, что она живет совершенно одна, в мотеле на задворках Нью-Джерси, и в ее жизни нет никого, кроме ее врача, кто бы о ней заботился. ОʼКоннор сравнила расстройства психики с наркотической зависимостью: по ее словам, заболевание не щадит тебя, кем бы ты ни был, — но окружающие считают, что ты сам виноват в своих проблемах.

Певица сказала, что испытывает отчаяние и злость из-за того, что с ней происходит, а также желание покончить с собой на протяжении двух последних лет. «Единственное, что меня держит, — это то, что я не одна такая. Если бы я думала только о себе, то давно была бы уже на том свете, с мамой», — со слезами на глазах говорит ОʼКоннор в ролике. Она призналась, что больше всего хотела бы, чтобы кто-то помог ей, забрал ее домой и позаботился о ней, однако все ее близкие не хотят иметь с ней дела, считая, что она их оттолкнула. Единственным человеком, который ее поддерживает, певица назвала своего психиатра. По ее словам, он называет ее своей героиней, и это помогает ей двигаться дальше.

«Я хочу жить, я не хочу умирать», — говорит певица в своем обращении и подчеркивает, что сложнее всего жить даже не с заболеваниями психики, а с тем, как на них реагируют окружающие, не желающие иметь дела с больными людьми. В конце ролика Шинейд ОʼКоннор призывает всех, у кого есть родственники в психиатрических клиниках, поехать к ним и поддержать их — потому что они сражаются со своей болезнью в полном одиночестве, думая, что все от них отвернулись.

На следующий день Шинейд ОʼКоннор написала в фейсбуке, что она по-прежнему одна в номере мотеля, но страдает еще и физически — у нее выходит камень из почки. В следующем посте она указала свой точный адрес, а 5 августа спросила знакомого из Торонто, может ли пожить у него. В комментариях многие пользователи предлагали ей приехать и остановиться у них, чтобы не оставаться в одиночестве, и делились словами поддержки. К ним присоединилась и певица, бывшая участница дуэта Eurythmics Энни Леннокс. Она написала у себя в фейсбуке, что очень взволнована роликом ОʼКоннор, который назвала призывом о помощи. «Я понимаю, что Шинейд страдает серьезными заболеваниями психики, но она выглядит абсолютно на грани, и я переживаю за ее жизнь. Неужели нет никаких близких друзей или членов семьи, которые могли бы побыть с ней и дать ей любовь и поддержку? Чудовищно видеть ее в таком уязвимом состоянии», — написала Леннокс.

В тот же день, 7 августа, на странице Шинейд ОʼКоннор в фейсбуке появилась запись о том, что с певицей все в порядке, у нее нет суицидальных намерений, она окружена заботой и любовью, а пост опубликован по ее просьбе — поскольку она знает, как много людей о ней волнуются.

«Моя семья ни во что меня не ставит»

ОʼКоннор не первый раз открыто говорит о своих заболеваниях. В 2007 году на телешоу Опры Уинфри певица рассказала, что за несколько лет до этого ей поставили диагноз «биполярное расстройство» (в последнем видео она не уточняла, о каких именно трех заболеваниях психики идет речь) и что она пыталась покончить собой в день 33-летия.

«Люди относились ко мне как к ненормальной с тех пор, как я порвала портрет папы римского на американском телевидении (в 1992 году на телешоу „Saturday Night Live“ ОʼКоннор выразила таким образом протест против сексуального насилия в католической церкви — прим. „Медузы“). Это очень ранит, я сталкиваюсь с огромным количеством предубеждений. И это нечестно. Вы же не стали бы оскорблять человека со сломанной ногой, называя его „хромоногой ******“, правда ведь?» — позже объясняла она в интервью The Independent.

В ноябре 2015 года Шинейд ОʼКоннор писала в фейсбуке, что хочет покончить жизнь самоубийством. Причиной, по ее словам, было то, что семья от нее отвернулась — и ей запретили контакты с детьми (у нее их четверо); она назвала случившееся предательством. «Видимо, я такая ужасная мать и человек, что меня все оставили. <…> Я невидима. Моя семья ни во что меня не ставит», — писала тогда ОʼКоннор. Позже полиция сообщила, что певица жива и находится в безопасности. Однако из-за угроз покончить жизнь самоубийством ОʼКоннор лишили родительских прав на ее 13-летнего сына Шейна, рожденного в третьем браке певицы, что сильно повлияло на ее состояние.

В мае 2016-го певица пропала из дома в пригороде Чикаго, где жила несколько месяцев, и ее не могли найти больше суток — ее знакомые также опасались, что ОʼКоннор могла покончить с собой.