Хватит бояться спойлеров! Этот страх портит нашу жизнь: Vice

«Почему мы так боимся спойлеров?», «Какой от них вред?», «Почему они мешают разговаривать?» — эти и другие вопросы поднимает в своей колонке автор Vice Линдси Кинг-Миллер. Она уверена, что боязнь спойлеров мешает нам вести серьезный и глубокий разговор об искусстве, а также о проблемах, которое оно затрагивает. Дискуссию о спойлерах спровоцировал выход нового сезона «Игры престолов».

Линдси Кинг-Миллер считает, что наша одержимость спойлерами губительна: вместо того, чтобы вместе заниматься осмыслением разнообразных тем и проблем, поднимающихся в книге или сериале, мы хотим только одного — удивиться. Мы зациклены на этом: эффект неожиданности нас волнует больше, чем само произведение искусства и его трактовки.

Любая дискуссия в социальных сетях заканчивается тем, что приходят фанаты и начинают ругаться. Кинг-Миллер вспомнила пост своей подруги в фейсбуке, которая обрадовалась тому, как в пятом сезоне сериала «Оранжевый — хит сезона» изображена полигамная героиня-мусульманка — и насколько нестереотипно представлен этот персонаж. Разговор о том, как медиа могли бы развивать эту тему, завершился сразу — в первом же комментарии ей написали: «О, девушка, тише, спойлеры!!!»

То же самое происходит с «Игрой престолов». Выход нового сезона сопровождают призывы не спойлерить в соцсетях. Друг Кинг-Миллер написал в фейсбуке, что отфрендит любого, кто оставит хоть один спойлер. При этом сюжет «Игры престолов» строится вокруг таких тем, как насилие, пытки, убийства, — есть люди, которым было бы важно поговорить про это, но они сталкиваются с тем, что их просят замолчать.

Журналистка Vice видит серьезную проблему в тому, что у развлечения есть преимущество над болью. У многих зрителей, живущих с реальной травмой, увиденное на экране может вызвать эмоции, которые необходимо проработать. Однако запрет на спойлеры закрывает для них эту возможность — Кинг-Миллер считает, что таким образом можно испортить намного больше, чем какой-то фильм.

Кроме того, автор статьи в Vice полагает, что иногда спойлеры помогают сэкономить время и деньги. Некоторые фильмы (например, ужастик «Оно приходит ночью») она вовсе не хотела бы увидеть — если бы ей, матери младенца, заранее рассказали, что на экране умрет целая семья (мама, папа и маленький ребенок), в кино бы она не пошла.