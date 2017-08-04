Гудбай, Америка! Гудбай, Малахов! Подкаст «Медузы»

Алексей Пономарев и главный редактор «Медузы» Иван Колпаков обсуждают высылку американских дипломатов из Москвы, судьбу узбекского журналиста в России и российского солдата на Украине, вспоминают заслуги Андрея Малахова и одного из самых известных российских «Свидетелей Иеговы» Федора Чистякова. В финале Иван Колпаков отвечает на вопросы читателей про политические взгляды и инстаграм кота. Специальные гости подкаста — журналист Павел Каныгин и бывший посол США в России Майкл Макфолл.