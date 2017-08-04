Гудбай, Америка! Гудбай, Малахов! Подкаст «Медузы»
Алексей Пономарев и главный редактор «Медузы» Иван Колпаков обсуждают высылку американских дипломатов из Москвы, судьбу узбекского журналиста в России и российского солдата на Украине, вспоминают заслуги Андрея Малахова и одного из самых известных российских «Свидетелей Иеговы» Федора Чистякова. В финале Иван Колпаков отвечает на вопросы читателей про политические взгляды и инстаграм кота. Специальные гости подкаста — журналист Павел Каныгин и бывший посол США в России Майкл Макфолл.
Материалы, обсуждаемые в подкасте:
755 в ответ на 35. Путин объявил о резком сокращении дипмиссии США в России
«Мы рассчитываем, что Али останется жив». «Новая газета» попросила Путина помочь журналисту, которого выдворяют в Узбекистан
«Я хочу, чтобы меня вытащили отсюда». Пленный ефрейтор Агеев встретился в СИЗО с матерью и спецкором «Новой» Павлом Каныгиным
Официальная версия перестрелки на суде «банды ГТА»: слишком много вопросов. Вот они
РЕН ТВ опубликовал видеозапись перестрелки в Мособлсуде
Малахов против политики: почему ведущий поссорился с Первым каналом?
«Следи за собой, будь осторожен — не очень приятный стиль жизни» Федор Чистяков рассказал «Медузе», почему он уехал из России в США