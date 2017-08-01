Британский пранкер выдал себя за зятя Трампа (и не только его!) в переписке с чиновниками Белого дома Как будто в Вашингтоне других проблем не хватает

Житель Великобритании раздобыл почту нескольких чиновников Белого дома и решил подшутить над ними и выдать себя за других сотрудников администрации Трампа. Например, за его зятя Джареда Кушнера или за бывшего главу администрации Белого дома Райнса Прибуса; в обоих случаях собеседники не поняли, что с ними говорит самозванец. CNN рассказывает, как пранкеру удалось обмануть чиновников, и зачем он это сделал.

Британский пранкер Перерожденный называет себя «ленивым анархистом». В конце июля он нашел почтовые адреса нескольких чиновников из администрации Белого дома — и начал выдавать себя за их коллег. Сначала он делился избранными местами из переписки в твиттере, а затем подробно рассказал о беседах с чиновниками и своих мотивах CNN.

Письма Синона оказались настолько убедительными, что ему поверил советник министра национальной безопасности Том Боссерт, ответственный за кибербезопасность. Пранкер представился зятем Трампа Джаредом Кушнером, одним из наиболее влиятельных советников президента, и Боссерт поверил его письму о некой поездке, которая запланирована на конец августа. Он ответил согласием на приглашение и дал ненастоящему Кушнеру свой личный почтовый адрес.

Синон списывался и с будущим послом США в России Джоном Хантсманом — от лица сына Дональда Трампа Эрика. У них завязалась беседа, в конце которой пранкер предположил, что Трамп должен сняться обнаженным по пояс на коне, как Путин.

Главной жертвой Синона стал Энтони Скарамуччи, бывший финансист, который продержался на посту директора по коммуникациям Белого дома всего 10 дней. Пранкер написал ему письмо от имени бывшего главы администрации Трампа Райнса Прибуса, причем сразу через день после отставки чиновника. Известно, чт Прибус был против назначения Скарамуччи и полгода не давал Трампу назначить финансиста с Уолл-стрит на какой-либо пост в администрации. Вскоре после назначения Скарамуччи обозвал Прибуса «параноидальным шизофреником», а уже 31 июля самого Скарамуччи уволили.

В переписке со Скарамуччи пранкер, изображая Прибуса, написал личное сообщение, в котором бывший глава администрации Белого дома обвиняет финансиста в вероломстве и отмечает, что последние события в администрации Трампа «дьявольские и болезненные». Скарамуччи в ответ сказал, что Прибус знает о своих проступках и должен извиниться, и предложил прочитать «Отелло» Шекспира.

Также пранкеру удалось в разговоре со Скарамуччи выдать себя за будущего посла в Москве Хантсмана. Лже-дипломат спросил, чья голова покатится первой, Прибуса или Стива Бэннона (другого советника Трампа, о котором Скарамуччи также нелестно отзывался). Бывший финансист ответил, что не поздоровится обоим, а также настоятельно предложил встретиться.

В Белом доме признали факт общения пранкера с чиновниками и заявили, что серьезно относятся к подобным инцидентам и тщательно их расследуют. Сам пранкер в разговоре с CNN признался, что не собирается с помощью своих действий добыть какие-то секретные данные, а просто пытается всех повеселить.