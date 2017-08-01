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Что происходит в Белом доме — в одном твите

Meduza
10:07, 1 августа 2017

У администрации президента США Дональда Трампа непростые времена — из нее постоянно кто-то увольняется. 21 июля ушел со своего поста пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, попадавший в неприятные истории. В тот же день Трамп назначил финансиста Энтони Скарамуччи директором по коммуникациям; через 10 дней президент его уволил. Из-за конфликта со Скарамуччи ушел и советник Трампа Стив Бэннон.

Через несколько часов после увольнения Скарамуччи Трамп написал в твиттере: «Отличный день в Белом доме!» Сторонница Хиллари Клинтон Эмми Бенгтсон попыталась представить, как выглядел президент в момент, когда он писал этот твит. Вот так:

Emmy Bengtson
Если вы не знаете, откуда этот мем, объясняем: это фрагмент комикса Кейси Грина, в котором собака сидит в горящем доме и произносит: «This is fine» («Все в порядке»).
В июле 2016 года его использовала Республиканская партия США, от которой избирался Дональд Трамп.
В августе 2016-го Кейси Грин выпустил продолжение этого мема: «This is not fine».
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