У администрации президента США Дональда Трампа непростые времена — из нее постоянно кто-то увольняется. 21 июля ушел со своего поста пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, попадавший в неприятные истории. В тот же день Трамп назначил финансиста Энтони Скарамуччи директором по коммуникациям; через 10 дней президент его уволил. Из-за конфликта со Скарамуччи ушел и советник Трампа Стив Бэннон.

Через несколько часов после увольнения Скарамуччи Трамп написал в твиттере: «Отличный день в Белом доме!» Сторонница Хиллари Клинтон Эмми Бенгтсон попыталась представить, как выглядел президент в момент, когда он писал этот твит. Вот так: