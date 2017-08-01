шапито
Что происходит в Белом доме — в одном твите
У администрации президента США Дональда Трампа непростые времена — из нее постоянно кто-то увольняется. 21 июля ушел со своего поста пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, попадавший в неприятные истории. В тот же день Трамп назначил финансиста Энтони Скарамуччи директором по коммуникациям; через 10 дней президент его уволил. Из-за конфликта со Скарамуччи ушел и советник Трампа Стив Бэннон.
Через несколько часов после увольнения Скарамуччи Трамп написал в твиттере: «Отличный день в Белом доме!» Сторонница Хиллари Клинтон Эмми Бенгтсон попыталась представить, как выглядел президент в момент, когда он писал этот твит. Вот так:
Если вы не знаете, откуда этот мем, объясняем: это фрагмент комикса Кейси Грина, в котором собака сидит в горящем доме и произносит: «This is fine» («Все в порядке»).
В июле 2016 года его использовала Республиканская партия США, от которой избирался Дональд Трамп.
Well ¯\_(ツ)_/¯ #DemsInPhilly #EnoughClinton pic.twitter.com/qVywJM90Eu— GOP (@GOP) July 25, 2016
В августе 2016-го Кейси Грин выпустил продолжение этого мема: «This is not fine».