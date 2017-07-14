Плохой кордебалет и выборы в грязи Подкаст «Медузы»

Алексей Пономарев и Евгений Берг обсуждают отмену балета «Нуреев» в Большом театре, предстоящие дебаты Алексея Навального и Игоря Стрелкова, отдых в Северной Корее, выборы президента «Нашествия» и другие беды, которые постигли Россию холодным летом 2017 года.