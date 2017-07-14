Плохой кордебалет и выборы в грязи Подкаст «Медузы»
Алексей Пономарев и Евгений Берг обсуждают отмену балета «Нуреев» в Большом театре, предстоящие дебаты Алексея Навального и Игоря Стрелкова, отдых в Северной Корее, выборы президента «Нашествия» и другие беды, которые постигли Россию холодным летом 2017 года.
Балетный критик «Коммерсанта» посмотрела «Нуреева» на пиратских видео. По ее мнению, это «лучшее, что произвел мировой театр в XXI веке»
«Может вызвать неприятие»: почему Большой театр сорвал премьеру «Нуреева», балета о великом русском танцовщике и открытом гее
Дебаты Стрелкова с Навальным назначили на 20 июля
Курорты Северной Кореи Как жители Дальнего Востока ездят в КНДР кататься на горных лыжах и отправляют туда отдыхать детей. Репортаж «Медузы»
Главное приключение холодного лета: фестиваль «Нашествие» увяз в грязи
В темный омут с головой. Фестиваль «Нашествие» превращается в еще одну «духовную скрепу»