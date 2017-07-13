Дебаты Стрелкова с Навальным назначили на 20 июля
Дебаты политика Алексея Навального и лидера движения «Новороссия» Игоря Стрелкова (Гиркина) состоятся 20 июля. Об этом Стрелков сообщил телеканалу «Дождь». Где именно и в какое точно время пройдут дебаты, пока неизвестно. По словам Стрелкова, это решит штаб Навального.
Навальный ранее писал в своем блоге, что давно собирался запустить проект с дебатами на канале «Навальный.live» в YouTube: «Вот теперь будет стимул дать теме жизнь. Раз вызывают меня, то я имею право выбрать площадку — пусть будет наша».
Игорь Стрелков вызвал Алексея Навального на дебаты в ролике на канале «Рой ТВ». Стрелков предложил обсудить темы борьбы с коррупцией, отношений России с Западом и статуса Крыма и Донбасса.
Стрелков назвал Навального «единственным, пусть даже полулегальным, но признанным оппозиционером» в России, которого власти, как предполагает Стрелков, «готовят в качестве спойлера» на президентских выборах 2018 года. По словам Стрелкова, он собирается доказать на дебатах, что Навальный не является оппозиционером, националистом и патриотом России.
Навальный согласился на дебаты, заявив, что претендует в том числе и на голоса избирателей, которые придерживаются националистических взглядов.