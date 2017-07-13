Дебаты Стрелкова с Навальным назначили на 20 июля

Дебаты политика Алексея Навального и лидера движения «Новороссия» Игоря Стрелкова (Гиркина) состоятся 20 июля. Об этом Стрелков сообщил телеканалу «Дождь». Где именно и в какое точно время пройдут дебаты, пока неизвестно. По словам Стрелкова, это решит штаб Навального.

Навальный ранее писал в своем блоге, что давно собирался запустить проект с дебатами на канале «Навальный.live» в YouTube: «Вот теперь будет стимул дать теме жизнь. Раз вызывают меня, то я имею право выбрать площадку — пусть будет наша».