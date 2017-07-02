Умерла Симона Вейл. Она пережила Холокост и добилась легализации абортов во Франции

30 июня в Париже в возрасте 89 лет умерла Симона Вейл — одна из важных французских политических фигур XX века. Вейл добивалась (и добилась) права французских женщин на аборт, а также стала первой женщиной сразу на нескольких крупнейших постах, включая должность председателя Европарламента. «Медуза» вспоминает историю жизни и борьбы Симоны Вейл.

В 1944 году Симоне Вейл, тогда еще Жакоб, было 16 лет. Она жила в Ницце с семьей (отцом, матерью, братом и двумя сестрами) и училась в местном лицее. Еще одна ее сестра, Дениз, была арестована за участие в Сопротивлении и находилась в крупнейшем женском концлагере Равенсбрюк. 30 марта, через два дня после окончания учебы, Симону и всю ее семью тоже арестовали. Женщин — Симону с матерью и сестрой Мадлен — отправили в Аушвиц, а затем в Берген-Бельзен. Отца с братом также депортировали; в последний раз их видели в живых на пути в Литву. Мать Симоны умерла в концлагере от тифа, но все три сестры выжили.

Позже Вейл вспоминала: «Нас ставили в шеренги по пять человек, и отсчитывали определенное число людей. Тех, кто оставался по одну сторону — посылали на смерть, а тех, кто по другую — оставляли в живых». Она также сохранила на руке татуировку с номером 78651, сделанную в концлагере — и впоследствии рассказывала, как на одном из приемов французский дипломат пошутил: «Это что, ваш номерок от гардероба?». В 2001 году она стала президентом французского Фонда памяти Холокоста, а в 2005-м писала в предисловии к книге о Холокосте: «Меня все еще преследуют картины, запахи, крики, унижение и небо, скрытое пеплом и дымом из крематориев».

Между этими датами — не просто полвека, но и впечатляющая судьба и карьера, ставшая символом смелости и преодоления. После войны Симона Жакоб приехала в Париж и поступила в Институт политических исследований, вышла замуж и родила троих сыновей. Все это совмещая с карьерой: к примеру, в начале 1960-х Вейл участвовала в громком деле Джамили Бухиред — приговоренной к смерти алжирской революционерки; Вейл помогала ее освобождению и переезду во Францию. В 1970 году Симона Вейл стала первой во Франции женщиной-генсеком Высшего совета магистратуры, а четыре года спустя — министром здравоохранения в правительстве Жака Ширака. Есть легенда, что претендовавший на пост президента Франции (и победивший) Валери Жискар дʼЭстен собирался предложить работу в правительстве ее мужу Антуану Вейлу, но после встречи с супругами предложил министерский пост его жене.

1974 год — главная дата в политической карьере Симоны Вейл. Став министром здравоохранения, она сперва добилась либерализации оральных контрацептивов. Так называемую «Таблетку», позволившую женщинам планировать беременность (а также карьеру), легализовали во Франции еще в 1967-м году. Но по инициативе Вейл оральную контрацепцию включили в систему государственного страхования, а врачи смогли прописывать ее пациенткам анонимно.

Однако ее главной победой, вошедшей в историю как «закон Вейл», стала легализация абортов. В ноябре 1974 года Симона Вейл выступила с таким предложением перед Национальной ассамблеей; за этим последовали бурные 25-часовые дебаты, а на нее саму обрушилась жесткая критика и даже угрозы. «Я не представляла, сколько ненависти это вызовет», — приводит ее слова The Telegraph. В частности, один из противников законопроекта сравнил аборты с печами, в которых сжигали евреев. Вейл пришлось долго убеждать депутатов, из которых 481 были мужчинами, и всего девять — женщинами; в частности, она ссылалась и на то, что во Франции ежегодно делали 300 тысяч незаконных абортов. «Это было такое лицемерие. Некоторые из этих мужчин втайне пытались узнать, где можно сделать подпольный аборт для родственницы или любовницы», — вспоминала она. 17 января 1975 года закон был принят.

В 1979 году сторонница объединенной Европы Вейл победила на выборах главы Европарламента — став и первой женщиной на этой должности с момента его создания в 1952 году, и первым избранным председателем. Симона Вейл оставалась депутатом Европарламента до 1993 года, а затем снова вернулась в правительство: на этот раз министром социальных дел, здравоохранения и городов Франции. Вейл не переставала работать до преклонных лет (в частности, до 2007 года входила в Конституционный совет Франции), а в 2008 году стала членом Французской академии. В 2009 и в 2012 годах была награждена орденом Французского легиона.

Симона Вейл умерла, не дожив двух недель до своего 90-летия. «Пусть ее пример вдохновляет всех французских граждан, это гордость Франции», — написал в твиттере президент страны Эммануэль Макрон.