В Северной Ирландии запрещены аборты. Теперь ее жительницы смогут бесплатно прерывать беременность в других частях Великобритании

Правительство Великобритании будет финансировать аборты женщинам из Северной Ирландии — там искусственное прерывание беременности запрещено законом; исключения не делают даже для тех женщин, которые забеременели в результате изнасилования или инцеста. Чтобы сделать аборт, ирландки ездят в частные клиники на соседний остров, раньше им приходилось платить за эту процедуру около полутора тысяч фунтов стерлингов. «Медуза» рассказывает подробности этой истории.

Как британский парламент поможет женщинам из Северной Ирландии?

Поправку к о финансировании абортов для женщин из Северной Ирландии представили лейбористы, однако ее поддержали и некоторые представители консерваторов — и в итоге после парламентских выборов консерваторы решили позволить пройти этой законодательной инициативе, чтобы избежать внутрипартийного раскола.

Автор поправки — депутат от лейбористов Стелла Кризи. После заседания парламента, на котором была принята поправка, она поблагодарила своих коллег за то, что они поддержали ее призыв «помочь североирландским женщинам получить равный доступ к абортам».

Министр финансов Великобритании Филип Хэммонд заявил на заседании в Палате общин, что бюджетные средства на финансирование абортов для женщин из Северной Ирландии будут перечисляться в медицинские учреждения, готовые предоставить такие услуги, в виде государственных грантов.

А что, в Северной Ирландии аборт вне закона?

Закон об абортах, который с 1967 года действует в Великобритании, не распространяется на Северную Ирландию — там прерывание беременности является уголовным преступлением и регулируется законом «О преступлениях против личности» (максимальное наказание за такое преступление — пожизненное заключение).

Чтобы сделать аборт, североирландским женщинам нужно доказать, что беременность угрожает их жизни, а аборт — единственная возможность ее спасти, либо отправиться в Англию, Шотландию или Уэльс и прервать беременность там.

Неужели запрет не пытались обжаловать в суде?

В 2015 году в Верховный суд Белфаста (столица Северной Ирландии) было подано британского закона о правах человека 1998-го и законодательства Северной Ирландии, связанного с абортами. В частности, речь шла о том, что закон об абортах не учитывает случаи, в которых женщина забеременела в результате изнасилования или инцеста, и смертельные аномалии плода, что противоречит Европейской конвенции о правах человека. В итоге судья признал, что противоречие существует, но это не повлекло за собой отмену запрета абортов.

29 июня 2017 года стало известно, что три апелляционные инстанции Северной Ирландии вновь отказались легализовать аборты для женщин, которые забеременели в результате изнасилования, и в случае смертельных заболеваний плода.

Много ли женщин ездят делать аборт из Северной Ирландии в Великобританию?

По данным Департамента здравоохранения Великобритании, в 2016 году более 700 женщин из Северной Ирландии сделали аборты в английских частных клиниках, причем стоимость процедуры составляет около полутора тысяч фунтов стерлингов. Теперь услуги будут предоставляться бесплатно.

Где еще запрещены или ограничены репродуктивные права?

Полный запрет абортов — без каких-либо исключений — действует в Никарагуа, Сальвадоре, Чили, на Мальте, Филиппинах и в Ватикане (по данным на 2011 год, гражданство Ватикана имели 32 женщины; всего в Ватикане тогда было около 600 граждан). Во многих странах Азии, Европы и Латинской Америки (в том числе в Израиле, Польше, Испании, Люксембурге) аборты допускаются только при наличии определенных условий: если женщина забеременела в результате изнасилования, если у плода зафиксированы аномалии или если беременность угрожает физическому или психическому здоровью женщины.

Осенью 2016 года в Польше пытались ужесточить законодательство, связанное с абортами и полностью их запретить, — за исключением случаев, в которых есть угроза жизни матери. Инициатива спровоцировала многотысячные акции протеста по всей стране — «Czarny Poniedziałek» («Черный понедельник») — в результате чего проект закона отклонили.

В России аборты входят в программу обязательного медицинского страхования — то есть они полностью разрешены и финансируются государством. Но в последние годы кампании против абортов проводятся на законодательном и общественном уровнях; существуют регионы, в которых нет гинекологов, согласных провести соответствующую операцию.