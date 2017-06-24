Мы вышли из Кино, последние каверы. От «Краснознаменной дивизии имени моей бабушки» А также групп «Громыка», «Свидание», VLNY и певицы Chikiss

«Медуза» завершает трибьют «Мы вышли из Кино» премьерой пяти каверов на песни Виктора Цоя — от московской группы «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки», коллектива из Петрозаводска «ГРОМЫКА», самарского проекта VLNY, проекта Chikiss и группы «Свидание». С сегодняшнего дня полный релиз из 25 треков доступен на iTunes, Google play и других цифровых витринах.

Краснознаменная дивизия имени моей бабушки — «Мы хотим танцевать»

Иван Смирнов

Мы задумали записать эту песню еще пару лет назад, но не было повода. С самого начала я представлял себе историю про Пхеньян, реку Тэдонган, баржи с щебнем и маленький Дом культуры недалеко от дебаркадера. Раз в год, в пятнадцатый день восьмого лунного месяца, в ДК приезжает Великий Руководитель вместе с представителями трудовой партии. Вместе они слушают молодых музыкантов и дают шанс самым талантливым получить место в филармонии или, на худой конец, подарочные продуктовые карточки.

Эта история про маленький девичий оркестр, обнаруживший под бюстом из папье-маше истрепанный листок с песней неизвестного им русского корейца. Девушки задумали спеть эту песню самому Великому Руководителю, а заодно взорвать к чертям и его, и всю его свиту.

VLNY — «Малыш»

Дмитрий Артемьев

С творчеством группы «Кино» я познакомился где-то в 12 лет. У отца был диск «Легенды русского рока», и я заслушивал его до дыр на нашем музыкальном центре, пока родителей не было дома.

Чуть позже, когда мне было примерно 15, я начал осваивать гитару. Наверное, это не только моя история: первые выученные мной песни — именно группы «Кино». Их песни актуальны для меня и сейчас — мы с удовольствием играем на концертах каверы, и наши слушатели поют вместе с нами. Достаточно много композиций до сих пор находятся в моем плеере.

Кавер на «Малыша» мне пришел в голову абсолютно случайно, я его записал буквально за несколько часов. Когда поступило предложение поучаствовать в проекте «Мы вышли из Кино», я очень долго размышлял, какую же песню выбрать. Изначально планировал «Муравейник», потом передумал и решил делать «Мама, мы все тяжело больны», но обе песни не получались. Тогда я сделал перерыв на недельку, чтобы собраться с мыслями, и вдруг — за обычными делами — стал напевать эту песню. Вот так просто: не я выбрал песню, а она меня.

Chikiss — «Камчатка»

Галя Чикис

К группе «Кино» меня пристрастил мой товарищ Игорь, который раньше играл в Chikiss на басу и в ночи после репетиций подвозил меня домой. У него в машине была хорошая акустическая система, и мы с ним часто слушали «Кино», очень внимательно и вдумчиво. То есть я начала слушать и любить Цоя уже взрослой.

Цой на какое-то время стал моей путеводной звездой. Минимализм, простота, четкость, бас-бит-голос — многое пришло из его песен. Однажды мы играли на одном опен-эйре и выбирались оттуда среди ночи ввосьмером на машине — думали, как до города целыми и невредимыми добраться. Водитель начал ставить разную музыку, и когда заиграл Цой — все пошло как надо. Рассвет мы встретили под песню «Камчатка» на берегу Финского залива, она летала эхом над пляжем. Это было прекрасно — небо переливалось, из песка выпрыгивали разноцветные рыбки, очень красиво и хорошо.

Для меня это песня-космос. Я ее долго про себя напевала, потом пару раз играла на концерте, и она стала моей личной историей.

Эта версия сыграна вживую и записана в эфире интернет-портала Red Lights Radio в Амстердаме. Я не хотела специально продюсировать кавер на Цоя, по мне лучше лайв — какой он есть.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/4474749">Мы вышли из кино. Трибьют Кино</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/171">сборник</a> на Яндекс.Музыке





Громыка — «Звезда по имени Солнце» («Серый лед»)

Песня «Серый лед», многим известная в исполнении ансамбля «Кино» под названием «Звезда по имени Солнце», не могла не привлечь наше внимание своей научной составляющей. Признаемся, многие из нас до недавних пор считали Солнце планетой, а Восток — ракетой. Автор песни Виктор Робертович Цой в популярной форме знакомит слушателя с теорией, согласно которой Солнце является звездой. Однако он мог бы пойти дальше и сообщить, что Солнце — это желтый карлик спектрального класса G2V абсолютной звездной величиной +4,83, что линейный диаметр Солнца — 1 392 000 километра. К сожалению, он этого не делает, вынуждая слушателя идти в библиотеку и разбираться самому. Нам кажется, подобные дополнения в свое время не только бы не повредили песне, но и сделали бы ее более привлекательной для молодежи.

«Громыка» представляет песню «Серый лед» в той самой версии ансамбля «Кино», которая запомнилась многим как «Звезда по имени Солнце», и вносит свой вклад в дело популяризации любительской астрономии.

Свидание — «Музыка волн»

Андрей Зеберти

«Кино» — это мое детство, первая группа в моей жизни, которую я начал слушать осознанно. Мне ближе всего раннее творчество Цоя, так как с этими песнями связано мое первое музицирование на акустической гитаре. Песню, которую мы выбрали, любил мой недавно погибший друг, и эту работу я хотел бы посвятить ему.

Предзаказ альбома доступен на iTunes и Google.Play.