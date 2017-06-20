Мы вышли из Кино, часть первая. Noize MC, «Обе две», Антон Севидов, «БЦХ» и Биртман поют песни Виктора Цоя

Noize MC — «Последний герой»

Иван Алексеев

Для меня «Кино» — одна из самых главных русскоязычных групп на все времена. Песни Цоя — один из базовых пластов, существенная часть нашего культурного кода. Юрий Каспарян — гениальный гитарист со своим уникальным, фирменным стилем. На мой стиль игры мощнейшее влияние оказали его партии — все эти прозрачные арпеджио с зашитой внутрь мелодией и нехитрые, но оригинальные и въедающиеся с первого прослушивания риффы.

Эту версию «Последнего героя» мы сделали еще четыре года назад в Белоруссии. Летом 2013-го мы там снимали фильм о группе, который так и не вышел, и в конце устроили вечеринку: все тусовались, выпивали и играли на гитарах. И вдруг наш оператор Макс Колбаса, мастерски пародировавший Цоя, взял и по приколу зачитал все куплеты «Последнего героя» подряд под один аккорд. Нас всех это так вставило, что я тут же достал ноутбук, подключил звуковую карту, и мы стали все это прям там записывать. У меня с собой была укулеле — ее мы тоже решили использовать в записи. С одним куплетом трек получался очень коротким, и я сочинил второй.

Нам всем дико понравился результат. Песня должна была выйти на альбоме «Неразбериха», но правообладатели тогда запросили за релиз круглую сумму, так что от этой идеи мы отказались и отложили трек до лучших времен. Здорово, что лучшие времена наконец настали, и мы с радостью представляем вам итог. Вокал я перезаписал в студии, DJ StuFForD добавил скретчи, бит пересобрал наш саунд-продюсер Кирилл Борисов, а вот гитара, бас и укулеле остались прямо те самые — записанные на тусовке в ноутбук. Это, конечно, очень вольное прочтение оригинала и скорее римейк, чем кавер, — но по-другому мне неинтересно, а цоевскую версию Цой и сам прекрасно записал, причем как минимум два раза.

«Обе Две» — «Рядом со мной»

Катя Павлова

К счастью, прежде нам хватало ума не покушаться на произведения группы. Интро в «Блажи» [концертная программа] не считается, ибо незафиксированное исполнение а капелла равно посиделкам на кухне, но свербело всегда, чего уж. Выбрать песню было проще простого. В ноябре моему другу [Антону] Морозову стукнуло 30, я обещала приехать к нему в Петербург и спеть в баре «Ты выглядишь так несовременно рядом со мной», аккомпанируя себе же на гитаре. Обстоятельства спасли меня от этого позора, но должок остался, и песня — одна из лучших.

[Участник группы] Дима [Емельянов] поддержал. Молчал, молчал, а потом прислал практически готовую версию. Я сразу сдалась этим кинематографичным скрипкам и вестерну. Он будто уловил и уточнил то самое «эстетство» материала. Я имею в виду не только эту песню, но все, за что мне дороги «Ночь» и «Это не любовь…» Ну и главное — Емельянов умеет избежать нарочито «странного», «необычного», настойчиво «удивительного», всей этой пошлости.

Когда я слушаю нашу версию, то всегда воображаю, как [музыкант Вадик] Королев с Морозовым туманным будним утром шагают по Невскому. Выглядят шикарно, лица надменны, двубортные пальто. Равных нет.

«БЦХ» — «Когда твоя девушка больна»

Виктор Исаев

У нас принято ругать за любую откровенность, но я признаюсь сразу — я не очень хорошо разбираюсь в песнях Цоя. Конечно, «Группу крови» и «Огурцы» я слышал миллион раз в разных обработках. Есть множество разных кавер-групп, играющих песни Цоя в переходах, ресторанах, кафе и на ВДНХ. До сих пор можно встретить молодых людей в футболках «Кино», хотя парадигма музыки уже совсем изменилась.

Я же хотел подчеркнуть лишь одно. То чувство, когда я, будучи трехлетним ребенком, увидел — телевизор играл без звука — Цоя на сцене в лучах прожекторов. Настоящая рок-звезда, каких уже никогда не будет, наверное, — время то прошло.

Выбрав эту песню, я хотел показать ту часть его творчества, которая уместилась во мне. Без «боевых» квартовых и квинтовых замашек и кличей. Мелодию, которую можно было бы красиво гармонизовать. Слова, которые были бы многослойными и одновременно простыми.

БИРТМАН feat. Юрий Каспарян — «Мы хотим танцевать»

Дмитрий Наумов

Виктор Цой и группа «Кино» — это то, что было со мной на протяжении всей моей жизни. Где-то в лабиринтах моего головного мозга хранится папка под общим названием «Детство и юность». Так вот, в ней в совершенно непонятном, хаотичном порядке хранятся: плакат Жан-Клода Ван Дамма, латвийский скейтборд Ripo, магнитофон «Весна-207» и в том числе кассета МК-60 с песнями группы «Кино». Весной 1990 года мой старший брат привел меня на концерт Виктора Цоя, за что ему я до сих пор крайне благодарен. Прошло уже 27 лет, за это время мои музыкальные пристрастия менялись бесконечное количество раз. Порой мне казалось, что это все должно остаться в 1980-х, слушать все это невозможно, столько появилось нового и интересного. Но проходило совсем чуть-чуть времени — и я опять с удовольствием слушал альбомы «Кино». Наверное, потому, что это уже часть самого меня.

Для проекта «Мы вышли из Кино» мы выбрали песню Виктора «Мы хотим танцевать». Знаете, я родился еще в Союзе, и для меня до сих пор дни недели — это разворот школьного дневника: допустим, пятница у меня находится справа посередине, а вот песня «Мы хотим танцевать» — это вторая сторона пластинки «Ночь», последний трек. Вообще, «Ночь» и «Это не любовь» — мои самые любимые альбомы группы «Кино».

Мы взяли оригинал песни и добавили свои ассоциации и воспоминания о нашем советском детстве. Потому, наверное, наша версия получилась светлой, радостной и танцевальной. А какие еще могут быть воспоминания о самом радостном и беззаботном периоде жизни у каждого человека? Ну и конечно, участие в записи этого трека гитариста группы «Кино» Юрия Каспаряна для нас очень много значит. Это музыкант-легенда во всех смыслах, обладающий неповторимым и узнаваемым гитарным звучанием. В общем, слушайте нашу кавер-версию «Мы хотим танцевать», слушайте песни Цоя и своих родителей.

Антон Севидов — «Спокойная ночь»

Антон Севидов

У Брюса Ли советского рока множество сильных песен. И все мы их, конечно, знаем и любим. Тем сложнее браться — важно не испортить, но при этом сделать свежо.

Одна из моих любимых — «Спокойная ночь». Делать из Цоя что-то «модное» было бы глупо. Я решил пойти от обратного и представить, что это джазовый стандарт, написанный Майлсом Дэвисом в конце 1950-х годов. Я пригласил своих друзей в студию — это потрясающие джазовые музыканты, барабанщик Александр Машин и контрабасист Макар Новиков. Мы начали играть, и тут я понял, что звучать это должно как на пластинке «Kind of Blue» — прозрачно и в то же время очень глубоко, монументально. Нам очень понравилось — и даже возникла идея записать целый альбом. Возможно, мы так и поступим.