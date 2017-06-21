Найк Борзов — «Это не любовь»

Найк Борзов

Когда возникла идея записать песню к 55-летию Виктора Цоя, я изучил практически весь материал, но на песню «Это не любовь» мое внимание обратила моя девушка, которая услышала ее в машине по радио. Послушав песню несколько раз, я понял, что в ней не раскрыта до конца некая весенняя история: авитаминоз, влюбчивость после зимы, когда солнышко немного выглянуло, и абсолютно все люди дышат по-другому, смотрят друг на друга иначе, влюбляются. Начинаются новые романы, которые заканчиваются уже летом или к осени.

Это все и есть «Это не Любовь» — страсть, мимолетные увлечения, простейшая химия. И эту историю я хотел достать из песни. На репетиции мы практически с первого дубля сделали этот трек в том виде, в котором он звучит сейчас, и мне кажется, что у нас получилось извлечь из песни то, что в ней изначально было заложено.

Воздухоплавательный парк — «Звезда по имени Солнце»

Виталий Ильин

«Звезда по имени Солнце» — для меня нечто особенное. Даже просто потому, что песня как кавер находилась в работе 5 лет.

Произошло это следующим образом. Несколько лет тому назад, в 2012 году, мы с моей сестрой Валентиной как-то вечером дома, без всякой на то причины, решили спеть какую-нибудь песню под фортепиано. Это была «Звезда по имени Солнце» группы «Кино». Пели на два голоса — очень любим разделяться на голоса. Спели и разошлись.

Впоследствии я не раз возвращался к аранжировке, пробовал что-то новое в звучании, игрался с гармониями, но потом понял, что глубокие слова Цоя не нуждаются в каких-то музыкальных излишествах. На конечном этапе я совсем немного изменил направление мелодии, сделал песню не от одного лица, как пел сам Цой, а в форме диалога между женским и мужским голосами, которые в конце объединяются. Главная задача была в том, чтобы новый звук не отвлекал внимание от текста, был гармоничен с ним, — и в этом нам помогал саундпродюссер Михаил Нестеров. Надеемся, что нам это удалось.

Nina Karlsson — Дерево

Нина Карлссон

Для меня «Дерево» — песня об истинной любви ко всем и ко всему, что для нас значимо, к жизни другого и к себе, к своей жизни. Пока я напеваю ее про себя, вспоминается все самое дорогое моему сердцу — что было, есть и, я верю, ждет меня впереди. Я не смогу передать это ощущение словами, просто когда-то когда-то эта песня обняла меня целиком, и с тех пор она всегда со мной. Сегодня я пытаюсь обнять ее в ответ.

Mustelide — Рядом со мной

Наталья Куницкая

Моя первая ассоциация с группой «Кино» — запах бензина в старых папиных «Жигулях». Он очень любил Цоя и постоянно его слушал в машине. Голос Вити тогда казался очень странным, будто киборг поет. Я его побаивалась на фоне [Юрия] Визбора, которого любила мама. Еще у меня был свой личный Цой в детстве — сосед из подъезда напротив по фамилии Цой, даже внешне на него похожий. Почему-то меня это очень смешило.

Сама я «Кино» никогда активно не слушала, но когда случайно нашла одноименный песенник в чехле от гитары, стала играть и петь их песни, только в своей интерпретации. Может, поэтому моя версия «Рядом со мной» получилась какой-то совсем далекой от оригинала. Но это касается лишь музыки, смысловой посыл мне очень близок. В ней здорово передано ощущение того, как еще недавно симпатичный тебе человек вдруг начинает напрягать своей совершенно чуждой природой. Это вызывает досаду и разочарование, тебе искренне хочется как-то исправить ситуацию. Правда, как автор песен я знаю, что смысл мог закладываться совсем другой. Это песня очень личная — именно этот фактор больше всего меня и привлек.

Zilberman — Сюжет для новой песни

Михаил Идов

В моем восьмидесятническом детстве все было просто. Был недосягаемый восьмирукий Гребенщиков, были полубоги второго эшелона Шевчук и Бутусов, но настоящий рок-идол был один и это, конечно, был Цой. При этом «настоящим» Цоем в тот момент считался героический Цой последних трех альбомов, все чаще певший от множественного числа первого лица и сменивший музыкальные ориентиры с Моррисси и The Cure на Duran Duran и Билли Айдола. Ранний акустический Цой и инди-роковый промежуточный Цой — поразительно, да, что можно говорить о трех четко обозначенных творческих периодах карьеры, занявшей всего девять лет? — в моем кругу не котировались. И только спустя лет десять, уже после университета, до меня начало доходить, до какой же степени я все проворонил. «Группа крови» и «Звезда по имени Солнце» для меня сейчас воспринимаются скорее как творчество слегка растерянного молодого человека, пытающегося осмыслить навалившийся груз народной славы, — а «Начальник Камчатки» и «Это не любовь» звучат как абсолютно вневременные шедевры. Не мешает, конечно, и то, что их звук — особенно это-не-любовное сочетание прозрачной электрогитары с драм-машинкой — через четверть века оказался настолько остромодным, что на нем сами того не зная сделали целую дискографию люди вроде The Xx.

«Сюжет для новой песни» всегда был для меня особой вещью. Это мета-Цой, Цой про Цоя, бесстрашная демонстрация творческого метода, сама же являющаяся его идеальным результатом: «я не умею петь о любви / я не умею петь о цветах». При этом простоту текста и музыки — в оригинале всего два аккорда, от которых я местами позволил себе на полшага отойти, — оттеняют безумные электроклавиши Курехина, не столько дополняющие, сколько перечеркивающие песню; соло Ярослава Тимофеева в конце нашей версии содержит несколько приветов мэтру. В припевах слышны мой постоянный соратник Daniel Shake и электронщица из Екатеринбурга по имени Ficus — люди, заметно младше меня. Но эта песня одинаково применима к любому из нас. В конце концов, основные параметры не меняются. За стенкой по-прежнему орет телевизор, и год пролетает все так же быстро.