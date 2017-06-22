«Мы вышли из Кино» — трибьют, приуроченный к 55-летию Виктора Цоя. Мы уже опубликовали десять каверов на песни «Кино», в этом выпуске — еще пять: треки от Антохи MC, «Петли Пристрастия», ARTEMIEV (Павел Артемьев), томской группы ВХОРЕ и московской Race to Space.

Петля Пристрастия — «Ты мог бы»

Илья Черепко-Самохвалов

Предложил эту песню Тимофей, наш басист, который уже знал, каким образом можно ее исполнить. Никто не сопротивлялся, потому что песня хорошая, вполне созвучная нынешнему контексту и не такая заезженная, как многие другие — тоже хорошие — песни «Кино». Мы не ставили перед собой задачу соригинальничать, чтобы продемонстрировать обязательно какое-то уникальное видение этой темы, нет.

Напротив, нам кажется, что лучший способ выразить уважение к герою нашей юности — честно попытаться сыграть его песню, принципиально не меняя ни ритма, ни настроения, ни композиции. Все равно получится по-другому: звук не тот, люди не те, гитары не те, время не то, место не то. Только прет в процессе игры похожим, наверное, манером.

Мне сдается — нет способа надежнее передать привет Цою, которого на чем свет стоит ругал мой папа, ставила в пример как человека, не умеющего правильно произносить во время пения слова, мой педагог по сценической речи. Цою, с песни которого и началась моя история бренчания на гитаре. Цою, чьи песни на улице не раз спасали от получения ********. Цою, который часто пел, пока я под него пил. В общем, Цой круче Брюса Ли!

ARTEMIEV — «Дождь для нас»

Павел Артемьев

Первым порывом было сделать кавер на какую-нибудь песню, которая у всех на слуху, но я быстро отказался от этой идеи. Причин несколько: большинство таких композиций уже перепели все кому не лень, и в основном, на мой взгляд, это получается значительно хуже оригинала. Я выбрал песню «Дождь для нас», потому что в ней есть удивительная глубина в сочетании с наивностью — в тексте и в музыке. Цою тогда было около 21 года. На альбоме «46» много удивительных песен, но эта меня удерживает еще и своей концовкой, совершенно не типичной для русского рока. Я попытался не испортить оригинал, сохранить это состояние, но так как этот проект посвящен ушедшему герою, меня немного занесло в сторону мистики. Думаю, это можно уловить в моей версии.

ВХОРЕ — «Фильмы»

Елена Кузнецова

Период дикой популярности группы «Кино» в 80-90-е я пропустила. В моем детстве они стояли в одном ряду с песнями «Машины времени» и Аллы Пугачевой — то, что можно было услышать по радио по пути на дачу, или то, что папа мне играл.

Лет с тринадцати я начала тусоваться с панками, потом с постпанками. Там рядом с «Кино» уже был «Король и Шут». В юности я уже сама активно играла постпанк — сначала какой-то оккультно-мистический, между «Срубом» и «Калиновым мостом», потом такой, чтобы можно было на разогреве у PLOHO выступить и засветиться в плейлистах модных пабликов про Сибирь. Здесь «Кино» — уже обязательная программа молодого панк-интеллигента. Ты слушаешь Моррисси, смотришь братьев Коэн и играешь-поешь все песни «Кино», если ты интеллигент, и «Гражданской обороны», если ты панк.

В общем, «Кино» — это контекст, один из столпов современной ментальности. Даже не как группа, не как исполнитель — а просто как феномен. Нам с девочками в группе «Кино» не хватило нежности и праведной тоски, поэтому мы ими щедро присыпали все, что видели, в том числе мою любимую песню.

Race to Space — «Танец»

Мириам Сехон

«Кино» — пожалуй, единственная русская группа, чья музыка близка по духу всем участникам Race to Space. Мы все считаем себя детьми перестройки, а «Кино» и Цоя — главными символами той эпохи. Однажды мы уже обращались к русской музыке этого периода, когда делали кавер на песню «Плоскость» группы «Аквариум» из культового фильма «Асса», и с тех пор не раз задумывались о кавере на «Кино». Поэтому мы с радостью приняли предложение поучаствовать в этом трибьюте.

Нам хотелось взять песню, которая бы, с одной стороны, была не слишком известна, а с другой — органично звучала с женским вокалом. Это сильно ограничивало выбор, так как большинство песен «Кино» пропитаны брутальным мужским характером. Перепеть песню «Танец» предложил наш гитарист Павел Додонов, главный среди нас знаток творчества «Кино», и эта идея сразу же всем понравилась.

В оригинале песня звучит довольно позитивно — мы стремились сохранить это настроение и сделать ее максимально летней и живой, не перегружая излишними электронными фактурами. Что касается стихов и основного посыла, заложенного в песне, то нам показалось это очень созвучным сегодняшнему дню.

На данный момент «Танец» — наша первая запись в новом составе.

Антоха МС — «Спокойная ночь»

Антоха МС

Для меня группа «Кино» — музыкальный коллектив с прямым тоном, точными мелодическими оборотами и сбалансированным гармоничным ритмом. Коллектив, реализовавший свои музыкальные способности — на массового слушателя. С ключевым участником Виктором, веселым и находчивым. Мой тембр голоса часто сравнивают с его.

Для участия в этом сборнике я выбрал композицию «Спокойная ночь», решил, что в ней нет излишнего романтизма и удальства. «Тяжесть дней» — как поется в ней — сегодня, когда ты колесишь ежедневно с одного конца города на другой в вагонах метро, нам в общем всем знакома. «Спокойная ночь» всем да будет доступна, да будет желанна, об этом стоит петь.

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