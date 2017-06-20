Виктор Цой и «Кино». Квартирники и концерты в Ленинградском рок-клубе Редкие фотографии

В рамках проекта «Мы вышли из Кино» «Медуза» публикует фотографии с квартирников и концертов группы Виктора Цоя. В этом материале — снимки фотографов Дмитрия Конрадта, Виктора Немтинова, Александра Бойко, а также кадры из архива басиста «Кино» и «Аквариума» Александра Титова. Часть снимков — редкие, как, например, фотография с первого концерта «Кино» в Ленинградском рок-клубе 1983 года. «Медуза» также публикует воспоминания Александра Титова о Викторе Цое и ленинградской музыкальной жизни 1980-х.

Тогда был очень тесный круг музыкантов в Питере, и все друг друга знали. Мы же были альтернативщики, непрофессионалы — тусовались вместе. Тогда существовал [кафе] «Сайгон», и каждый день мы там собирались, новости распространялись мгновенно — через сарафанное радио. Мы все писались в одной студии — у [Андрея] Тропилло, в Доме пионеров каждый день после шести часов вечера, там собиралось огромное количество народу, несколько групп, и они друг друга сменяли. Например, записывалось несколько песен одной группы, потом писалась другая, часть музыкантов оставалась и записывалась тоже со вторым коллективом.

В те времена получить рецензию на то, чтобы играть в большом зале, было очень сложно. Нужны были бюрократические справки, бумажки, нужно было замазывать директору, и это все упиралось в определенные трудности. Квартирник организовать в какой-нибудь мастерской, у знакомых художников или в маленьком подростковом клубе было гораздо проще. Несколько человек в Питере занимались тем, что они отыскивали такие маленькие точки, клубики, в которых можно было играть. Затем сами печатали билеты, обычно это была четверть какой-нибудь открытки, на которой стоял штамп лягушки или птички, и по рублю распространяли их друзьям. Потом все собирались, и мы играли.

Иногда нас накрывали менты, то есть приходила ментовка, все останавливали, выключали рубильник, а всех сажали в рамки, отвозили в отделение. Часто, конечно, пытались пришить незаконную коммерческую деятельность, ничего у них не получалось, потому что на самом деле никакой коммерческой деятельности там не было. У любого, кто играл в 1980-х годах такие концерты, есть своя пачка историй. И сейчас вяжут, но уже по другим причинам. Тогда вязали просто потому, что хотели показать, что мы — подонки, занимаемся нелегальной деятельностью.

Квартирник. Марьяна Ковалева (жена Виктора Цоя с 1984 года) и Виктор Цой, 1983 год Владимир Быстров

Квартирник. Гитарист, участник первого состава группы «Кино» Алексей Рыбин и Виктор Цой, 1983 год Владимир Быстров

Концерт «Кино» в Ленинградском рок-клубе. Виктор Цой, на заднем плане Юрий Каспарян. 1986 год Дмитрий Конрадт

Концерт «Кино». Виктор Цой, 1986 год Дмитрий Конрадт

Свадьба певицы и продюсера Джоанны Стингрей и Юрия Каспаряна. Виктор Цой, на заднем плане с бокалом Георгий Гурьянов, барабанщик «Кино». 2 ноября, 1987 год Дмитрий Конрадт

Мы чувствовали, что мы вместе, и это революция. Конечно, мы были против системы. Мы всегда были против системы, всю жизнь. Это был главный философский посыл — быть против системы. Совок — это такое скучное болото с лягушками.

Переломный момент для «Кино» произошел в тот момент, когда они записали «Группу крови» — и это выстрелило. Люди были потрясены, конечно. Материал был сильный. Песни из этого альбома до сих пор поются и считаются знаковыми песнями «Кино». Я не знаю, слышали ли вы эту историю, но [музыкант] Леша Вишня до того момента, как было договорено, слил готовую версию альбома в Москву своим знакомым, которые тут же распространили его бесплатно на всю Россию. И песни зазвучали сразу везде. Это сработало так, словно их запустили в стратосферу.

Свадьба Юрия Каспаряна и Джоанны Стингрей. Слева направо — Георгий Гурьянов, лидер «Аквариума» Борис Гребенщиков, Джоанна Стингрей, Юрий Каспарян, бас-гитарист «Кино» Игорь Тихомиров, Александр Титов, художник Андрей Крисанов, актер и музыкант Сергей Бугаев «Африка», Виктор Цой. 2 ноября 1987 года Дмитрий Конрадт

Геогрий Гурьянов, Виктор Цой, Юрий Каспарян. 1984 год Александр Бойко

Концерт. Слева направо Сергей Курехин, Джоанна Стингрей, Георгий Гурьянов, Юрий Каспарян, Виктор Цой и Олег Гаркуша. 1987 год Дмитрий Конрадт

Первый концерт «Кино» в Ленинградском Рок-клубе. Алексей Рыбин, Виктор Цой. 1983 год Дмитрий Конрадт

Концерт «Кино» в Ленинградском рок-клубе. Александр Титов, Юрий Каспарян, Георгий Гурьянов и Виктор Цой. 1985 год Дмитрий Конрадт

Концерт «Кино» в Ленинградском рок-клубе. Игорь Тихомиров, Сергей Бугаев «Африка», Георгий Гурьянов и Виктор Цой. 1985 год Дмитрий Конрадт

Съемки программы Ленинградского телевидения «Музыкальный ринг». Слева направо Виктор Цой, Андрей Крисанов, Игорь Тихомиров, Юрий Каспарян, Георгий Гурьянов. 1987 год Дмитрий Конрадт

Я ушел из группы в тот момент [1985], когда уже был готов набор песен для записи «Группы крови», поскольку невозможно было одновременно совмещать «Кино» с «Аквариумом», который начал интенсивно гастролировать. Мы сначала были как новые романтики, [у нас были] какие-то дурацкие прически. Но после выхода этого альбома группа стала одеваться в черное, они стали другими — задранный подбородок, героизм, появилась брутальность. Видимо, материал этого требовал, и нужно было ему соответствовать. Но я эту брутальность не застал.

Самый первый концерт, который вдруг изменил их стиль, — концерт 1986 года, рок-клубовский фестиваль в ДК Невском. На этом концерте Витька весь свой репертуар запел низким голосом. До этого он пел более-менее нормальным голосом — здесь он сознательно стал петь низким. Ему сначала даже, я чувствовал, было не совсем удобно, он не мог выпеть, не очень хорошо себя слышал. Но ясно было, что это его решение, что он осознанно это сделал. Многие тогда на концерте говорили, что это искусственно звучит и непривычно. Что это вдруг, как это? Но постепенно, видите, он добился своего.

Я знаю Витьку, он остался для меня старым нежным другом, с которым мы ездили вместе на дачу. Понимаете? Он был юношей романтическим и достаточно нежным, сомневающимся. Но, конечно, он точно знал, к чему шел — совершенно четко двигался к своей цели. В этом смысле он был совершенно железный, азиатский воин. Его интересовала философия воинов, его героем был Брюс Ли, он сам занимался боевыми искусствами. У него был свой собственный путь — он всегда говорил об этом, у него всегда была цель. И это не массовая культура, скорее, его это даже пугало. Под конец жизни — я знаю из рассказов и сам видел тоже — его это, в общем, мучило. По нему замечал, как это его тяготило. Конечно, ему нравилось огромное количество поклонников, не могло не цеплять, но изначально цель у него была другая. Массовая истерия тяжело переносится — не спрятаться. Он поэтому и ездил в Прибалтику отдыхать постоянно, там его меньше цепляли.

Юрий Каспарян и Виктор Цой. 1986 год Виктор Немтинов

Слева направо Александр Титов, Юрий Каспарян, Георгий Гурьянов и Виктор Цой. 1984 год из архива Александра Титова

Концерт «Кино». Виктор Цой, Александр Титов, Георгий Гурьянов. 1984 год из архива Александра Титова