Мы вышли из Кино. Новые каверы на песни Цоя от «Сансары» и «АлоэВера» А также «Малыш» на английском языке!!!

В рамках спецпроекта «Мы вышли из Кино» «Медуза» продолжает публиковать каверы на песни Виктора Цоя. В этом выпуске — треки, записанные группой «Карелия», Вадиком Королевым (OQJAV) feat. Pedro y Juan, группами «Сансара» и «АлоэВера» из Екатеринбурга и петербургским коллективом Newlux (который исполнил песню «Малыш» на английском языке).

Карелия — «Место для шага вперед»

Ника Гаврилова

«Кино» — моя любимая группа, даже скорее самая родная. И дело больше не в самой музыке и текстах, а в ощущении от людей. От их сердец, их голосов. Поняла я это после просмотра фильма «Асса». Когда увидела Виктора Цоя, поющего для огромной арены, заполненной огнями свечей.

Когда нам предложили принять участие в проекте «Мы вышли из Кино» и выбрать композицию, я за голову схватилась, потому что мы знаем все «Кино» и с удовольствием споем любую песню. Я начала [переслушивать] все подряд, и на композиции «Место для шага вперед» в голову полезли удивительные картинки — с шаманскими женскими танцами. Я пришла к ребятам с идеей — и работа началась.

Трек получился многослойным: на одном из соло трубы, после крайнего припева, можно отчетливо представить, как Гагарин взлетает в открытый космос. До мурашек эпично! Получилось и мегатанцевально. Хотелось, чтобы эта песня раскачивала изнутри. Ребята «Карелии» сделали все лучшим образом. Мы по-настоящему отожгли и записали искренний драйвовый трек. Танцевали в студии, пели сольно и хором, экспериментировали. Вы спросите, да при чем тут вообще танцы? Танцы — это счастье. И огромная энергия.

Песня бы не вышла такой без нашего звукорежиссера Эрнеста Шеремета. Мы работаем вместе, вместе создаем музыку. Спасибо ему за наше звучание на записях.

Сансара — «Стань птицей»

Александр Гагарин

С «Кино» все странно. Мне представляется, это какая-то идеальная группа. И Цой в каком-то смысле писал идеальные песни. Простые и глубокие одновременно. То что надо. Этого субъективного ощущения мне всегда было достаточно. Даже подумалось, что не хотелось бы ничего знать об их истории, внутренних каких-то делах. Хотя, конечно же, упоенно интересовался еще подростком и пропустил через себя массу информации.

«Стань птицей» не входила ни в какие альбомы, не тронута аранжировкой и была на примете уже давно. А еще она из раннего периода творчества и героического в ней немного. Все, что я сейчас хочу сказать, — именно в ней. Сказать себе и миру, стоящему напротив с такими же глазами, парой рук, парой ног, но с удивительно соблазнительными губами.

Вадик Королев feat. Pedro y Juan — «Саша»

Вадик Королев

Я познакомился с «Кино» на волне увлечения The Smiths — четыре года назад, послушав альбомы «Ночь» и «Это не любовь». Тогда созданный в моем детстве образ группы и Цоя дал трещину и видоизменился. Поэтически Цой мне совершенно не близок, но очень притягателен. Без всякой зауми, лабиринтов, приукрашиваний, ухищрений Цой говорит великими словами.

Я выбрал песню «Саша», потому что не помню большего счастья, чем когда папа вырезал мне меч с хитрой ручкой и у меня оказался самый ******** меч на всю деревню. Когда решился на перепевку, я не хотел давать лишнего себя, но попробовал пошатать ткань формы. Поэтому над аранжировкой решил работать не с OQJAV — где аналогичные «Кино» гитары, басы и драм-машины, а с Pedro y Juan — девичьим дуэтом аккордеона и виолончели. Нам с девушками очень понравились и процесс, и результат.

Надписи «Цой жив» очень бесят, даже когда используются в шутку. Но к альбомам «Ночь» и «Это не любовь» буду возвращаться, видимо, еще не раз — это гениально и вообще как надо.

АлоэВера — «Сюжет для новой песни»

Вера Мусаелян

Нравится это или нет, но Цой повсюду: в подземном московском переходе, на Рижском вокзале, на улицах украинских городов. Если вы видите человека с гитарой, подождите три минуты и услышите Цоя. Не удержится. Вот и мы не удержались и решили поучаствовать в этом проекте. Нам хотелось показать того раннего, романтичного Цоя. Молодого, горячего, в чем-то наивного и такого честного. Такого, как мы.

Я слушаю «Сюжет для новой песни» и понимаю, что это про меня. Что я могу не «перепеть Цоя», а рассказать свою историю его словами.

Мы записали кавер вживую, с первого дубля. Мы записали его так, как музыка делалась когда-то: все музыканты собираются в одной комнате, каждый со своим инструментом, и играют песню от и до. И все — готово. Без сотней дублей, без «вырезать», «смонтировать», «подтянуть». Это песня живая, молодая — и требует того же и от музыкантов.​

Newlux — «Baby»

Сергей Вырвич

С творчеством Виктора Цоя и «Кино» мы, конечно же, знакомы с самого детства. Цой — культовая личность для нашего города и настоящий кумир нашего поколения. Не могу сказать, что в детстве и юности «Кино» была моей любимой группой, но время все расставило на свои места. Сейчас благодаря музыке мы по-настоящему дружим с Юрием Каспаряном, было здорово играть вместе с ним на одной сцене в группе «Ю-Питер». Именно поэтому во время работы над кавером мы вдвойне волновались. Первым, кому мы показали наш вариант, был Юрий Каспарян, а после его одобрения нам уже точно ничего не страшно. Надеемся, в будущем перезапишем «Baby» с Юрием и в этой песне зазвучит его фирменная гитара, которой так не хватает в оставшемся оригинале.

Олег Кобельский

Выбирая песню для проекта, мы в первую очередь искали произведение, которое не только будет органично звучать в джазовой обработке, но будет интересно и грамотно переведено на английский язык. Лирика Виктора Цоя очень тонка, он рисует настоящую картину переживаний, а не просто рассказывает историю. Прослушав массу композиций, внимательно прочитав огромное количество текстов вместе с ребятами из Newlux, мы задумались о песне «Малыш», которая, пожалуй, большинству слушателей известна в исполнении группы «Мумий Тролль». Но мы прекрасно помнили ту самую демозапись Виктора Цоя и поняли, что и текст, и мелодия отлично подходят для джазового стандарта. Когда в голове окончательно зазвучала строчка «ooh, baby, you excite me», мы единогласно приняли решение выбрать именно эту песню.

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