«Вся эта ситуация была огромным стрессом для меня» Монолог бойца MMA Мурада Амриева. Его насильно вернули в Чечню, откуда он сбежал из-за пыток

В ночь на 10 июня чеченская полиция отпустила под подписку о невыезде Мурада Амриева. В 2013 году чемпион мира по MMA бежал из Чечни в Украину, заявив, что его пытали в полиции, но в 2017 году снова оказался в России. Его задержали по подозрению в подделке документов, однако Амриев сбежал в Белоруссию, опасаясь, что его вернут в Чечню, где ему угрожали «кровной местью». 8 июня Белоруссия передала Амриева России, вскоре полицейские отвезли его в Чечню. «Медуза» дозвонилась до Амриева, который утром 10 июня дал пресс-конференцию в Грозном.

Сейчас я с семьей, у нас все в порядке. С тех пор как меня передали полицейским, никто ко мне силу не применял и словом не обидел. Конечно, вся эта ситуация была огромным стрессом для меня. Она нарушила мои и спортивные планы, и жизненные, но никакой угрозы сейчас нет ни для меня, ни для семьи. Это я вам говорю честно, без какого-то давления.

Я нахожусь под подпиской о невыезде по делу об использовании поддельных документов (в паспорте Амриева есть опечатка в дате рождения — Прим. «Медузы»), но я уже дал показания, и мне сказали, что из розыска меня сейчас будут постепенно убирать. Когда снимут подписку я не знаю, но сказали, что это будет довольно быстро. Что будет после этого и останусь ли я в Чечне, пока не знаю. Даже не думал пока. Наверное, когда снимут подписку, я смогу куда-то поехать, но пока не знаю.

Со стороны власти с нами уже связались. Мы встретились, поговорили, они поинтересовались, как я доехал. Все было очень по-доброму. Никакого давления с их стороны на меня нет. [Чтобы меня просили] не говорить чего-то или еще что-то — такого нет.

О ситуации, которая была в 2013 году (Амриев заявлял, что тогда его пытали чеченские полицейские — прим. «Медузы»), я пока говорить не хочу. На эти вопросы отвечать не буду. Вообще обо этой всей ситуации говорить сейчас не хочу. Как и о полицейском в Брянске (Амриев говорил, что узнал в нем того, кто пытал его в 2013 году в Чечне — прим. «Медузы»). Давайте об этом всем я вам потом расскажу. Попозже.