Как развивается история с задержанием мальчика, читавшего «Гамлета»: МВД извиняется, а потом начинает проверку по уголовному делу
26 мая в центре Москвы полиция задержала мальчика, который декламировал «Гамлета». Ребенка заподозрили в попрошайничестве и беспризорности; действиям полицейских пыталась помешать мачеха ребенка. К делу подключились адвокаты и правозащитники, после чего появились сообщения, что представители МВД извинились и признали неправоту полицейских, — однако позднее и на мачеху, и на отца мальчика составили протоколы. «Медуза» рассказывает эту историю в цепочке событий.
Полиция задержала 10-летнего мальчика вечером 26 мая. Ребенок читал Шекспира, перед ним лежала сумка для сбора денег. Как потом рассказал его отец Илья Скавронски, мальчик выступал на улице не впервые, но раньше это не вызывало претензий у полиции. Мачеха ребенка Кристина Скавронски пыталась помешать задержанию, но представилась полицейским как «соседка» — мальчика ей не отдали.
Рядом в этот момент находилась кандидат в муниципальные депутаты и бывший продюсер радио «Свобода» Люся Штейн. Она выложила в фейсбуке видео задержания, на котором Кристина Скавронски вступает в перепалку с полицейскими. Как заявит потом Илья Скавронски, полицейские, пытаясь оттолкнуть его жену, порвали ей одежду и разбили планшет. К делу подключились адвокаты «Зоны права» и глава общественного совета при МВД Анатолий Кучерена.
Полиция задержала мальчика за чтение «Гамлета»
Полиция задержала 10-летнего мальчика за чтение «Гамлета» на Арбате. Его мачеху теперь проверяют на применение насилия к полицейским.Опубликовано Meduza 27 мая 2017 г.
В полиции перед отцом мальчика и его женой извинились представители МВД. Им сказали, что административный протокол против Ильи Скавронски о неисполнении родительских обязанностей будет аннулирован, а в отношении полицейских проведут проверку. В отделении Скавронски пробыли до поздней ночи 27 мая.
На следующий день СК объявил, что начинает собственную проверку случившегося. При этом ведомство решило проверить как работу полиции, так и действия мачехи, которые, как отмечается, могут содержать состав преступления уже по уголовной статье о нападении на сотрудника правоохранительных органов (318 УК). В деле пообещала разобраться уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.
28 мая, через два дня после задержания, МВД опровергло сообщения об извинениях перед отцом мальчика. В опубликованном пресс-релизе уточняется, что извинения принесены только самому ребенку. Ведомство также рассказало, что протокол на Илью Скавронски не аннулирован, а на Кристину Скавронски подготовлены отдельные материалы — о неповиновении законным требованиям полицейских. Мачехе ребенка грозит наказание вплоть до 15 суток административного ареста.
Анна Кузнецова рассказала, что к условиям, в которых живет мальчик, претензий нет. «Незамедлительно соответствующие службы посетили семью и, честно сказать, никаких вопросов к семье ребенка не было», — заявила детский омбудсмен. При этом Кузнецова заметила, что вопросы могут быть к «организации досуга ребенка».