Как развивается история с задержанием мальчика, читавшего «Гамлета»: МВД извиняется, а потом начинает проверку по уголовному делу

26 мая в центре Москвы полиция задержала мальчика, который декламировал «Гамлета». Ребенка заподозрили в попрошайничестве и беспризорности; действиям полицейских пыталась помешать мачеха ребенка. К делу подключились адвокаты и правозащитники, после чего появились сообщения, что представители МВД извинились и признали неправоту полицейских, — однако позднее и на мачеху, и на отца мальчика составили протоколы. «Медуза» рассказывает эту историю в цепочке событий.

Полиция задержала 10-летнего мальчика вечером 26 мая. Ребенок читал Шекспира, перед ним лежала сумка для сбора денег. Как потом рассказал его отец , мальчик выступал на улице не впервые, но раньше это не вызывало претензий у полиции. Мачеха ребенка Кристина Скавронски пыталась помешать задержанию, но представилась полицейским как «соседка» — мальчика ей не отдали.

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Рядом в этот момент находилась кандидат в муниципальные депутаты и бывший продюсер радио «Свобода» Люся Штейн. Она выложила в фейсбуке видео задержания, на котором Кристина Скавронски вступает в перепалку с полицейскими. Как заявит потом Илья Скавронски, полицейские, пытаясь оттолкнуть его жену, порвали ей одежду и разбили планшет. К делу подключились адвокаты «Зоны права» и глава общественного совета при МВД Анатолий Кучерена.

Полиция задержала мальчика за чтение «Гамлета» Полиция задержала 10-летнего мальчика за чтение «Гамлета» на Арбате. Его мачеху теперь проверяют на применение насилия к полицейским. Опубликовано Meduza 27 мая 2017 г.

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В полиции перед отцом мальчика и его женой извинились представители МВД. Им сказали, что административный протокол против Ильи Скавронски о неисполнении родительских обязанностей будет аннулирован, а в отношении полицейских проведут проверку. В отделении Скавронски пробыли до поздней ночи 27 мая.

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На следующий день СК объявил, что начинает собственную проверку случившегося. При этом ведомство решило проверить как работу полиции, так и действия мачехи, которые, как отмечается, могут содержать состав преступления уже по уголовной статье о нападении на сотрудника правоохранительных органов (318 УК). В деле пообещала разобраться уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

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28 мая, через два дня после задержания, МВД опровергло сообщения об извинениях перед отцом мальчика. В опубликованном пресс-релизе уточняется, что извинения принесены только самому ребенку. Ведомство также рассказало, что протокол на Илью Скавронски не аннулирован, а на Кристину Скавронски подготовлены отдельные материалы — о неповиновении законным требованиям полицейских. Мачехе ребенка грозит наказание вплоть до 15 суток административного ареста.

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Анна Кузнецова рассказала, что к условиям, в которых живет мальчик, претензий нет. «Незамедлительно соответствующие службы посетили семью и, честно сказать, никаких вопросов к семье ребенка не было», — заявила детский омбудсмен. При этом Кузнецова заметила, что вопросы могут быть к «организации досуга ребенка».