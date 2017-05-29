«Подходили, гладили по головке». Отец задержанного за попрошайничество мальчика рассказал о предыдущих встречах с полицией

Илья Скавронски, сына которого 26 мая задержали в центре Москвы за попрошайничество, рассказал, что полицейские и раньше видели, как мальчик читал стихи на улице, но это не вызывало у них вопросов.

«Это же не первый случай, когда он вышел, что-то говорил. Никогда полицейские не подходили к нему грубо. Подходили, гладили по головке, говорили: „Ну, постой немножко, потом иди домой“, это было так всегда. Это первый вопиющий случай», — пояснил Скавронски.

Он предположил, что проблемы возникли из-за конкретного патруля, который работал в тот день. Скавронски также заметил, что ребенок действительно собирал деньги за чтение стихов, но использовал все средства в своих личных целях: на сладости и сувениры.