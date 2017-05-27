Уполномоченный по правам ребенка в РФ пообещала разобраться с задержанием мальчика в Москве
Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова заявила, что «разберется» с задержанием в Москве 10-летнего мальчика, который декламировал на улице «Гамлета».
«Я, конечно, понимаю, что полицейский не аниматор, но это же ребенок… Разберемся во всем обязательно», — написала она в фейсбуке.
Вечером 26 мая в Москве в районе метро «Арбатская» полиция задержала 10-летнего мальчика, который читал вслух отрывки из «Гамлета»; его якобы заподозрили в попрошайничестве.
На отца мальчика составили протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию. Позже адвокат Татьяна Соломина сообщила, что отцу ребенка принесли извинения, а его протокол будет аннулирован.