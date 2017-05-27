СК проверит мачеху задержанного мальчика на применение насилия к полицейским
Управление СК РФ по Москве проведет проверку задержания мальчика в центре города 26 мая.
СК проверит как действия полицейских, так и мачехи ребенка. По мнению ведомства, в действиях женщины, пытавшейся помешать увезти мальчика в ОВД, могут быть признаки применения насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ).
«Изучается видеозапись, на которой женщина воспрепятствовала действиям сотрудников полиции, находящихся при исполнении своих должностных обязанностей», — сказано в пресс-релизе СК.
В СК также отметили, что распространенная в СМИ информация («в том числе заинтересованными лицами») «является преждевременной и может быть необьективной».
По предварительным данным, ребенок находился в вечернее время на улице без сопровождения родителей. <…> Просьба всех очевидцев обратиться в Пресненский следственный отдел Главного следственного управления по городу Москве.