СК проверит мачеху задержанного мальчика на применение насилия к полицейским

Управление СК РФ по Москве проведет проверку задержания мальчика в центре города 26 мая.

СК проверит как действия полицейских, так и мачехи ребенка. По мнению ведомства, в действиях женщины, пытавшейся помешать увезти мальчика в ОВД, могут быть признаки применения насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ).

«Изучается видеозапись, на которой женщина воспрепятствовала действиям сотрудников полиции, находящихся при исполнении своих должностных обязанностей», — сказано в пресс-релизе СК.

В СК также отметили, что распространенная в СМИ информация («в том числе заинтересованными лицами») «является преждевременной и может быть необьективной».