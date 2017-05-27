СК проверит мачеху задержанного мальчика на применение насилия к полицейским

Следственный комитет России
10:00, 27 мая 2017
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Управление СК РФ по Москве проведет проверку задержания мальчика в центре города 26 мая.

СК проверит как действия полицейских, так и мачехи ребенка. По мнению ведомства, в действиях женщины, пытавшейся помешать увезти мальчика в ОВД, могут быть признаки применения насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ).

«Изучается видеозапись, на которой женщина воспрепятствовала действиям сотрудников полиции, находящихся при исполнении своих должностных обязанностей», — сказано в пресс-релизе СК.

В СК также отметили, что распространенная в СМИ информация («в том числе заинтересованными лицами») «является преждевременной и может быть необьективной».

 По предварительным данным, ребенок находился в вечернее время на улице без сопровождения родителей. <…> Просьба всех очевидцев обратиться в Пресненский следственный отдел Главного следственного управления по городу Москве.

Следственный комитет России
Вечером 26 мая в центре Москвы полиция задержала мальчика, читавшего вслух «Гамлета», заподозрив в попрошайничестве. Находившаяся поблизости мачеха ребенка пыталась помешать полицейским увезти его в ОВД, но ей это не удалось.
В отделении на отца ребенка составили протокол за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей, однако после вмешательства адвокатов его было решено аннулировать; мужчине принесли извинения.
В полиции заявили о начале проверки инцидента.

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