На мачеху ребенка, которого задержали за попрошайничество, составили протокол о неповиновении полиции
Московская полиция составила протокол по статье о неповиновении законному требованию сотрудника правоохранительных органов (19.3 КоАП) против мачехи мальчика, которого задержали вечером 26 мая по подозрению в попрошайничестве.
В столичном управлении МВД отметили, что против отца ребенка также составлен административный протокол — по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию.
При этом представители ведомства опровергли сообщения о том, что отцу приносили извинения и аннулировали его протокол. «Необходимо уточнить, что извинения были принесены ребенку за предоставленные неудобства», — говорится в пресс-релизе.
Полиция задержала 10-летнего мальчика вечером 26 мая около метро «Арбатская». В этот момент ребенок, как сообщали очевидцы, декламировал «Гамлета». В полиции посчитали, что мальчик занимался попрошайничеством, так как рядом с ним была сумка для сбора денег, а родителей поблизости не было.
Задержанию пыталась помешать мачеха ребенка, которая, судя по видеозаписям случившегося, представилась полицейским как соседка. Отец ребенка Илья Скавронски заявил, что его сын увлекается театром, а уличные выступления помогают бороться с комплексами.
Следственный комитет пообещал проверить действия мачехи мальчика на предмет насилия в отношении полицейских. Собственную проверку также проводит уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова.