На мачеху ребенка, которого задержали за попрошайничество, составили протокол о неповиновении полиции

Московская полиция составила протокол по статье о неповиновении законному требованию сотрудника правоохранительных органов (19.3 КоАП) против мачехи мальчика, которого задержали вечером 26 мая по подозрению в попрошайничестве.

В столичном управлении МВД отметили, что против отца ребенка также составлен административный протокол — по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию.

При этом представители ведомства опровергли сообщения о том, что отцу приносили извинения и аннулировали его протокол. «Необходимо уточнить, что извинения были принесены ребенку за предоставленные неудобства», — говорится в пресс-релизе.