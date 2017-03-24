Как Юлию Самойлову не пустили на «Евровидение». Цепочка событий
12 марта по Первому каналу объявили, что в этом году на музыкальном конкурсе «Евровидение» Россию представит Юлия Самойлова, участница песенного шоу «Фактор А» на телеканале «Россия». С самого начала высказывались опасения, что Украина не пустит ее в страну, поскольку в 2015 году Самойлова выступала в Крыму.
22 марта Служба безопасности Украины запретила въезд Юлии Самойловой. По украинскому законодательсву, на территорию Крыма можно възжать только по согласованию с властями страны. Юлия Самойлова в 2015 году ездила на концерт в Керчи, не спрашивая разрешения украинцев. По российским законам, Крым — часть России, но Украина и другие страны так не считают. В российском МИДе назвали решение запретить въезд Самойловой «циничным и бесчеловечным». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все еще надеется на выступление Юлии Самойловой в Киеве. Сама Самойлова говорила, что продолжает готовиться к конкурсу.
«Вести» сообщили, что Первый канал в ответ на действия Украины решил отказаться от трансляции «Евровидения». Первый канал это не подтвердил и не делал заявлений на этот счет.
Организаторы «Евровидения» 23 марта предложили Юлии Самойловой впервые в истории конкурса выступить по видеосвязи. В тот же день Первый канал отверг это предложение, поскольку это противоречит «самому смыслу мероприятия». Кроме того, Первый канал сослался на правила конкурса, согласно которым принимающая страна должна обеспечить визы для всех участников.
Юлию Самойлову отправят на «Евровидение» в 2018 году.