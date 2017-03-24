Как Юлию Самойлову не пустили на «Евровидение». Цепочка событий

12 марта по Первому каналу объявили, что в этом году на музыкальном конкурсе «Евровидение» Россию представит Юлия Самойлова, участница песенного шоу «Фактор А» на телеканале «Россия». С самого начала высказывались опасения, что Украина не пустит ее в страну, поскольку в 2015 году Самойлова выступала в Крыму.

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22 марта Служба безопасности Украины запретила въезд Юлии Самойловой. По украинскому законодательсву, на территорию Крыма можно възжать только по согласованию с властями страны. Юлия Самойлова в 2015 году ездила на концерт в Керчи, не спрашивая разрешения украинцев. По российским законам, Крым — часть России, но Украина и другие страны так не считают. В российском МИДе назвали решение запретить въезд Самойловой «циничным и бесчеловечным». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все еще надеется на выступление Юлии Самойловой в Киеве. Сама Самойлова говорила, что продолжает готовиться к конкурсу.

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«Вести» сообщили, что Первый канал в ответ на действия Украины решил отказаться от трансляции «Евровидения». Первый канал это не подтвердил и не делал заявлений на этот счет.

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Организаторы «Евровидения» 23 марта предложили Юлии Самойловой впервые в истории конкурса выступить по видеосвязи. В тот же день Первый канал отверг это предложение, поскольку это противоречит «самому смыслу мероприятия». Кроме того, Первый канал сослался на , согласно которым принимающая страна должна обеспечить визы для всех участников.

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Юлию Самойлову отправят на «Евровидение» в 2018 году.