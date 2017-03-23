Организаторы «Евровидения» предложили Юлии Самойловой выступить по видеосвязи

Организаторы конкурса «Евровидение» предложили российской участнице Юлии Самойловой, которой запрещен въезд на Украину, выступать по видеосвязи. Об этом сказано в заявлении Европейского вещательного союза (EBU).

По плану Союза, Самойлова сперва выступит по спутниковой связи в полуфинале конкурса, а затем, в случае удачного выступления, и в финальной части конкурса. Соответствующее предложение было направлено Первому каналу, который в 2017 году отвечает за российское участие в конкурсе.

В организации подчеркнули, что подобных случаев не было за 60-летнюю историю конкурса.