Первый канал отклонил идею дистанционного выступления Юлии Самойловой на «Евровидении»

Meduza
18:30, 23 марта 2017
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Первый канал отклонил предложение Европейского вещательного союза об организации дистанционного выступления на «Евровидении-2017» российской участницы Юлии Самойловой, которой запрещен въезд на Украину.

«Мы считаем странным предложение дистанционного участия и отказываемся от него, поскольку оно, безусловно, противоречит самому смыслу мероприятия, неукоснительным правилом которого является выступление в живом эфире на сцене „Евровидения“», — говорится в заявлении телеканала, поступившем в редакцию «Медузы».

В сообщении также сказано, что Европейский вещательный союз «не должен изобретать новых правил для российского участника в 2017 году и способен провести конкурс в соответствии со своим же регламентом».

«По правилам „Евровидения“, страна-вещатель должна обеспечить всем участникам „возможность получить въездную визу на весь период проведения мероприятия“. Таким образом отказ Юлии Самойловой во въезде на территорию Украины нарушает правила конкурса», — сказано в заявлении.

Meduza
Украина запретила российской певице Юлии Самойловой въезд на три года из-за того, что она в 2015 году выступала в Крыму, прилетев туда из Москвы. Украинское законодательство считает допустимым въезд на территорию полуострова только с Украины.
После этого организаторы конкурса из Европейского вещательного союза предложили впервые в истории мероприятия организовать выступление Самойловой по видеосвязи. Власти Украины заявили, что предложение также нарушает украинское законодательство, поскольку «гастроли и телепередачи с участием персон нон грата в Украине запрещены».

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