Первый канал отклонил идею дистанционного выступления Юлии Самойловой на «Евровидении»

Первый канал отклонил предложение Европейского вещательного союза об организации дистанционного выступления на «Евровидении-2017» российской участницы Юлии Самойловой, которой запрещен въезд на Украину.

«Мы считаем странным предложение дистанционного участия и отказываемся от него, поскольку оно, безусловно, противоречит самому смыслу мероприятия, неукоснительным правилом которого является выступление в живом эфире на сцене „Евровидения“», — говорится в заявлении телеканала, поступившем в редакцию «Медузы».

В сообщении также сказано, что Европейский вещательный союз «не должен изобретать новых правил для российского участника в 2017 году и способен провести конкурс в соответствии со своим же регламентом».