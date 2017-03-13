Турция ссорится с Германией, Австрией и Голландией. Коротко Почему Эрдоган называет голландцев фашистами и при чем тут турецкий референдум

С начала марта Турция оказалась в центре нескольких международных скандалов, успев поссориться с Германией, Австрией и Нидерландами. Причина одна: митинги, которые пытается устроить в этих странах турецкое правительство. Президент Реджеп Эрдоган надеется, что турки, проживающие в Европе, поддержат апрельский референдум по расширению его полномочий. Европейским странам зарубежная агитация Эрдогана не понравилась.

Референдум в Турции запланирован на 16 апреля. На голосование будет вынесена конституционная реформа, которая фактически превратит Турцию из парламентской республики в президентскую. В частности, глава государства получит больший контроль над бюджетом, сможет назначать министров и судей, а также распускать парламент. Должность премьер-министра будет упразднена. Реджеп Эрдоган считает, что реформа необходима для ускорения развития Турции. Его оппоненты предупреждают, что она приведет к окончательному краху демократии в стране.

Эрдоган надеется, что его реформу поддержат турки, находящиеся за границей. В странах Западной Европы проживают несколько миллионов выходцев из Турции. Многие сохранили турецкое гражданство и могут участвовать в голосовании. Только в Германии, по оценкам BBC News, голосовать смогут 1,4 миллиона человек, в Австрии — около 300 тысяч. При условии, что февральские опросы отдавали победу противникам реформы, неудивительно, что Эрдоган решил попытаться найти сторонников за рубежом.

Эрдоган устроил кампанию в европейских странах со значительным турецким населением. В городах Германии, Австрии и Нидерландов были запланированы масштабные митинги, участвовать в которых должны были министры турецкого правительства. К примеру, на демонстрациях в Кельне, Гаггенау и Фрехене должны были выступить министр юстиции Бекир Боздаг и министр экономики Нихат Зейбекчи. В Нидерланды должны были отправиться глава министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу и министр по делам семьи и социальной политики Фатма Бетюль Саям Кайя.

Власти западноевропейских стран не обрадовались идее Эрдогана. Первой о том, что она не приветствует массовых демонстраций и агитации на своей территории, заявила Австрия. Австрийский канцлер Кристиан Керн призвал запретить турецким политикам проводить митинги на территории Евросоюза. Затем об отмене демонстраций заявили в Германии — в качестве основной причины называли неспособность обеспечить безопасность участников подобного мероприятия. Резче остальных выступили Нидерланды: министра иностранных дел Турции не пустили в страну, а министра по делам семьи, приехавшую на машине из Германии, выдворили обратно. При этом в правительстве Нидерландов заявили, что предлагали турецким коллегам помочь с информированием населения о референдуме — просто без проведения массовых уличных акций, но те ответили отказом.

Эрдоган обрушился на ФРГ и Нидерланды с критикой. Германию турецкий президент сравнил с Третьим Рейхом, заявив, что эта страна «не имеет никакого отношения к демократии». Жителей Нидерландов Эрдоган объявил фашистами и наследниками нацистов, пообещав «преподнести им урок международной дипломатии». Он также назвал Нидерланды банановой республикой и призвал международные организации ввести санкции против страны. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, в свою очередь, заявил 12 марта во время визита во французский город Мец, что Анкара будет принимать решительные меры до тех пор, пока Нидерланды не принесут извинения.

#BREAKING Erdoğan says "Netherlands should now think about how their planes will land in Turkey, they are Nazi remnants, fascists" pic.twitter.com/YIdY2tomV7 — CNN Türk ENG (@CNNTURK_ENG) March 11, 2017

В Нидерландах после выступления Эрдогана начались беспорядки. В Роттердаме выходцы из Турции, собравшиеся на демонстрацию 12 марта, после заявлений турецкого президента отказались расходиться по домам и остались на улицах до раннего утра. Полиции пришлось применить водометы. 12 человек были задержаны, сообщается о семи пострадавших — в их числе полицейский, который получил перелом руки.

Лидеры ФРГ и Нидерландов осудили высказывания Эрдогана. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия не позволит ему «опошлять память жертв нацизма». Премьер-министр Нидерландов Марк Рутте назвал заявления Эрдогана непозволительными. Глава правительства Дании отложил запланированную встречу с Эрдоганом.