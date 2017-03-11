Голландия запретила посадку самолета главы МИД Турции. Эрдоган обвинил голландцев в фашизме

Президент Турции Реджеп Эрдоган, выступая перед сторонниками, объявил, что теперь Голландии стоит задуматься, как сажать свои самолеты в ближневосточной стране. «Это остатки нацистов, фашисты», — добавил турецкий лидер.

По словам Рютте, они предлагали турецкой стороне провести информирование турок, живущих в Голландии, в рамках небольшого собрания. В ответ Анкара пригрозила санкциями из-за запрета демонстрации.

Премьер-министр Голландии Марк Рютте заявил , что решение связано с намерением Чавушоглу устроить массовую демонстрацию в Роттердаме по поводу турецкого конституционного референдума.

Власти Голландии отозвали разрешение на посадку самолета главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, который собирался посетить европейскую страну вечером 11 марта.

Ранее в Германии выступили против проведения встречи министра юстиции Турции Бекира Боздага с избирателями по поводу референдума. В ответ Анкара вызвала посла ФРГ для объяснений.

Против подобных встреч с избирателями также высказались в Австрии и Швейцарии, власти ссылались на сложность с обеспечением безопасности участников мероприятий.

Референдум о поправках к Конституции Турции состоится 16 апреля. Туркам предлагают проголосовать за расширение президентских полномочий.