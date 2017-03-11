Голландия запретила посадку самолета главы МИД Турции. Эрдоган обвинил голландцев в фашизме
Власти Голландии отозвали разрешение на посадку самолета главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, который собирался посетить европейскую страну вечером 11 марта.
Премьер-министр Голландии Марк Рютте заявил, что решение связано с намерением Чавушоглу устроить массовую демонстрацию в Роттердаме по поводу турецкого конституционного референдума.
По словам Рютте, они предлагали турецкой стороне провести информирование турок, живущих в Голландии, в рамках небольшого собрания. В ответ Анкара пригрозила санкциями из-за запрета демонстрации.
Президент Турции Реджеп Эрдоган, выступая перед сторонниками, объявил, что теперь Голландии стоит задуматься, как сажать свои самолеты в ближневосточной стране. «Это остатки нацистов, фашисты», — добавил турецкий лидер.
#BREAKING Erdoğan says "Netherlands should now think about how their planes will land in Turkey, they are Nazi remnants, fascists" pic.twitter.com/YIdY2tomV7— CNN Türk ENG (@CNNTURK_ENG) March 11, 2017