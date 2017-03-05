В Германии отменили митинги с участием турецких министров. Эрдоган сравнил ФРГ с Третьим Рейхом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя отмену в Германии массовых акций с участием министров турецкого правительства, заявил, что действия властей Германии «не отличаются от действий времен нацистов».

Эрдоган заявил, что Германия «не имеет никакого отношения к демократии». «Я считал, что Германия оставила [практики нацистов] в прошлом. Мы ошиблись», — цитирует заявление президента Hurriyet Daily News.

Массовые мероприятия с участием министра юстиции Турции Бекира Боздага и министра экономики Нихата Зейбекчи должны были пройти в Кельне, Гаггенау и Фрехене, но были отменены по разным причинам, в том числе связанных с безопасностью, передает AFP.

Акции были организованы в преддверии референдума по расширению президентских полномочий, который должен пройти в Турции в апреле. Власти Турции агитируют поддержать инициативу миллионы турецких граждан, живущих в Европе; канцлер Австрии Кристиан Керн призвал запретить турецким политикам проводить митинги на территории Евросоюза.