Президент Турции пообещал научить Нидерланды «международной дипломатии»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Нидерланды ждет расплата за ухудшение двусторонних отношений.
«Они совершенно точно заплатят и узнают, что такое дипломатия. Мы научим их международной дипломатии», — заявил Эрдоган, выступая на церемонии в Стамбуле.
«Я думал, нацизм мертв, но я ошибался, — продолжил президент Турции. — Нацизм по-прежнему широко распространен на Западе. Запад показал свое истинное лицо».
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, в свою очередь, заявил 12 марта во время визита во французский город Мец, что Анкара будет принимать решительные меры до тех пор, пока Нидерланды не принесут извинения.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, комментирую ухудшение отношений с Турцией, сообщил, что сделает все возможное для «деэскалации» конфликта. При этом Рютте заявил, что считает «странной» идею об извинениях со стороны Нидерландов.
Турция и Нидерланды переживают самый серьезный дипломатический кризис за последние годы. Причиной конфликта стал отказ
властей Нидерландов пустить в страну главу турецкого МИДа Мевлюта Чавушоглу, а также решение выдворить
министра Турции по делам по делам семьи и социальной политики Фатму Бетюль Саям Каю, прибывшую в Роттердам из Германии. Оба политика планировали принять участие в акциях, приуроченных к предстоящему в апреле референдуму о расширении полномочий президента Турции.
Власти Нидерландов, как и ряда других европейских государств, где проживает большое число выходцев из Турции, опасаются, что возможное противостояние сторонников и противников Эрдогана, может дестабилизировать ситуацию внутри их стран.
В Турции прошли акции протеста против действий властей Нидерландов в отношении главы МИДа и министра по делам семьи. Протестующие, сообщает Hurriyet Daily, в числе прочего, временно вывесили на консульстве
Нидерландов в Стамбуле турецкий флаг.
Референдум по поправкам в Конституцию, расширяющим полномочия президента Турции, назначен на 16 апреля.