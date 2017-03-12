Нидерланды выдворили из страны турецкого министра
Власти Нидерландов выдворили турецкого министра по делам семьи и социальной политики Фатму Бетюль Саям Каю из страны.
Сотрудники правоохранительных органов не пропустили министра, прибывшую на автомобиле из Германии, в консульство в Роттердаме, возле которого проходил митинг. Министр в сопровождении полиции была доставлена на границу с Германией и выдворена из страны.
В Роттердаме Фатму Бетюль Саям Кайя должна была принять участие в митинге, посвященном предстоящему референдуму о расширении полномочий президента Турции.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, комментируя произошедшее, назвал решение турецкого министра приехать в Роттердам «безответственным».
Турция и Нидерланды переживают самый серьезный дипломатический кризис за последние годы. Причиной разногласий стало намерение властей Турции провести в Нидерландах массовые акции в поддержку референдума о расширении полномочий президента.
11 марта власти Нидерландов отозвали разрешение на посадку самолета главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Глава МИД пригрозил Нидерландам ответными мерами, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал власти этой страны «наследниками нацистов». МИД Турции заявил протест нидерландским дипломатам, а также дал понять, что возвращение посла этой страны в Анкару из отпуска будет нежелательным.
Ранее против массовых акций на территории их стран в преддверии турецкого референдума выступили власти Германии, Австрии и Швейцарии. Они, в частности, указали на сложность обеспечения безопасности и правопорядка на таких мероприятиях.
Референдум по поправкам в Конституцию, расширяющим полномочия президента Турции, назначен на 16 апреля. Для победы соратникам Эрдогана необходимо, в числе прочего, заручиться поддержкой граждан Турции, проживающих за границей.