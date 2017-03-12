Нидерланды выдворили из страны турецкого министра

Власти Нидерландов выдворили турецкого министра по делам семьи и социальной политики Фатму Бетюль Саям Каю из страны.

Сотрудники правоохранительных органов не пропустили министра, прибывшую на автомобиле из Германии, в консульство в Роттердаме, возле которого проходил митинг. Министр в сопровождении полиции была доставлена на границу с Германией и выдворена из страны.

В Роттердаме Фатму Бетюль Саям Кайя должна была принять участие в митинге, посвященном предстоящему референдуму о расширении полномочий президента Турции.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, комментируя произошедшее, назвал решение турецкого министра приехать в Роттердам «безответственным».