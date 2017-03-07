Путин помиловал Оксану Севастиди, которую посадили за SMS, отправленную в 2008 году. Коротко

7 марта Владимир Путин своим указом помиловал Оксану Севастиди — жительницу Сочи, которую в 2016-м приговорили к семи годам заключения по деле о государственной измене. В 2008-м Севастиди увидела в Сочи поезда с военной техникой и отправила приятелю, жившему в Грузии, несколько SMS об этом. «Медуза» коротко напоминает, что нужно знать об этой истории.

О деле Оксаны Севастиди впервые сообщила «Медуза» в декабре 2016 года. В материале Даниила Туровского «Рыцарь против ФСБ», посвященном деятельности Ивана Павлова, адвоката, специализирующегося на защите людей, которых обвиняют в государственной измене, Павлов рассказал, что сейчас занимается делом Оксаны Севастиди — продавщицы из Сочи, которую в марте 2016-го приговорили к семи годам заключения.

Севастиди обвинили в том, что в 2008 году она сделала несколько фотографий поездов с военной техникой на вокзале в Сочи и отправила их своему знакомому в Грузию. В интервью «Медузе» Севастиди утверждала, что отправляла сообщения в апреле 2008-го. При этом, по ее словам, обвинение считало, что SMS были отправлены в августе 2008-го (в том же месяце в Южной Осетии произошел вооруженный конфликт между Россией и Грузией).

Севастиди арестовали в январе 2015 года, через шесть с лишним лет после того, как она отправляла SMS, о которых говорило обвинение. В марте 2016-го Краснодарский краевой суд признал женщину виновной и приговорил ее к семи годам тюрьмы. Наказание Севастиди отбывала в колонии в Ивановской области; там же она дала «Медузе» интервью.

По словам Севастиди, ее первый адвокат Руслан Зурнаджян фактически ничего не делал для ее защиты и ни разу не пришел к ней за то время, пока она находилась в СИЗО. В частности, Зурнаджян не подал апелляционную жалобу на приговор в отведенный для этого законом срок. Адвокатская палата Краснодарского края, проверив действия Зурнаджяна, нашла в них нарушения, однако лишать его адвокатского статуса не стала, ограничившись предупреждением.

23 декабря 2016-го во время своей ежегодной пресс-конференции на приговор Севастиди пообещал обратить внимание президент России Владимир Путин. «На мой взгляд, действительно это достаточно жесткий подход. Я не знаю деталей, если она что-то написала в сообщениях, то написала то, что видела, — сказал он. — Постараюсь разобраться, посмотреть на суть претензий».

7 марта Путин подписал указ о помиловании Севастиди (она сейчас находится в Москве, куда ее привезли для участия в заседании Верховного суда, который должен быть проверить приговор по ее делу). При этом адвокаты Севастиди ничего не знают о ее прошении о помиловании. «Еще несколько дней назад Севастиди говорила, что прошение не направляла. Возможно, в эти дни — пока мы не виделись, — ей подсунули бумажку, или надавили на нее, — рассказал „Медузе“ адвокат Севастиди Смирнов. — Или сам президент решил помиловать ее. У нас такая страна, где президент может что угодно». В самом указе сказано, что основанием для него стали «принципы гуманности».

Севастиди намерена добиваться отмены приговора и полного оправдания. Об этом Смирнов заявил ТАСС. «Приговор сам по себе незаконный, и так это оставлять нельзя», — добавил он.

Оксана Севастиди — не единственная, кого посадили за SMS-переписку. Почти аналогичный приговор тот же судья Краснодарского краевого суда вынес в 2014 году — тогда жительницу Сочи Екатерину Харебава приговорили к шести годам заключения за шпионаж. Харебава также отправила SMS своему приятелю, увидев в 2008 году незадолго до войны в Грузии, как российская военная техника движется в сторону Абхазии. По словам Севастиди, дело обеих женщин вели одни и те же следователь, прокурор и судья.

Когда Севастиди выйдет на свободу, пока неясно. «Сейчас мы не понимаем, когда ее освободят, — рассказал Смирнов „Медузе“. — Мы пытаемся связаться с Лефортово, где она находится. И собираемся с ней встретиться, но в Лефортово это не так просто. Сейчас у нас на руках только указ президента о помиловании, в нем указано, что он вступает в силу через пять дней, 12 марта. Но могут освободить и раньше. Или позже. Как было с Ильдаром Дадиным. В общем, больше вопросов, чем ответов».