Адвокатская палата отказалась лишать статуса бывшего защитника Оксаны Севастиди, осужденной за SMS
Совет Адвокатской палаты Краснодарского края вынес предупреждение адвокату Руслану Зурнаджяну, который ранее защищал осужденную за госизмену Оксану Севастиди. Об этом рассказал нынешний адвокат Севастиди Иван Павлов.
Решение о дисциплинарном взыскании Зурнаджяну будет передано в Верховный суд, который рассматривает ходатайство Севастиди о восстановлении сроков на обжалование приговора. Зурнаджян приговор не обжаловал, в результате он вступил в силу.
Ранее сообщалось, что за нарушение норм этики Зурнаджяна могут лишить адвокатского статуса.
Весной 2016 года Севастиди приговорили к семи годам за то, что она в 2008 году отправила несколько SMS знакомому в Грузии по поводу военной техники, провозимой через Сочи.
После пресс-конференции президента Владимира Путина в декабре 2016 года делом Севастиди занялись в Кремле. Глава государства назвал решение суда «жестким».