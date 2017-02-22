Адвокатская палата отказалась лишать статуса бывшего защитника Оксаны Севастиди, осужденной за SMS

Совет Адвокатской палаты Краснодарского края вынес предупреждение адвокату Руслану Зурнаджяну, который ранее защищал осужденную за госизмену Оксану Севастиди. Об этом рассказал нынешний адвокат Севастиди Иван Павлов.

Решение о дисциплинарном взыскании Зурнаджяну будет передано в Верховный суд, который рассматривает ходатайство Севастиди о восстановлении сроков на обжалование приговора. Зурнаджян приговор не обжаловал, в результате он вступил в силу.

Ранее сообщалось, что за нарушение норм этики Зурнаджяна могут лишить адвокатского статуса.