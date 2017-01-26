Адвокатская комиссия обвинила в нарушении этики защитника Оксаны Севастиди, осужденной за SMS

Комиссия пришла к выводу, что Зурнаджян нарушил нормы Уголовно-процессуального кодекса, а также Кодекса профессиональной этики адвоката. В конце февраля будет решаться вопрос о лишении его адвокатского статуса.

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Краснодарского края нашла нарушения в работе Руслана Зурнаджяна, который представлял интересы Оксаны Севастиди, осужденной за госизмену. Об этом рассказал адвокат Евгений Смирнов.

В марте 2016 года Севастиди приговорили к семи годам по статье о госизмене. Ее признали виновной за то, что она в 2008 году отправила несколько SMS знакомому в Грузии, в которых рассказала о военной технике, провозимой через Сочи.

Адвокат Зурнаджян был нанят родственниками Севастиди, но за полтора года, которые та провела в СИЗО, ни разу ее не посетил. Он также не подал в отведенный срок апелляционную жалобу на ее приговор.

Сейчас делом Севастиди занимается специалист по делам о госизмене Иван Павлов, который уже попросил восстановить срок подачи жалобы на приговор.

В деле Севастиди также разбирается администрация президента. Ранее главе государства Владимиру Путину на пресс-конференции задали вопрос о деле Севастиди, приговор которой он назвал «жестким».