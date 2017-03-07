Севастиди будет добиваться отмены приговора после помилования

Смирнов напомнил, что Севастиди считает приговор незаконным, «и так это оставлять нельзя».

Оксана Севастиди, которую 7 марта помиловал своим указом президент Владимир Путин, будет добиваться отмены приговора и полного оправдания. Об этом объявил ее адвокат Егений Смирнов.

«Несмотря на помилование, мы будем добиваться отмены приговора и оправдания Севастиди, так как этот приговор сам по себе незаконный, и так это оставлять нельзя», — сказал Смирнов.

Севастиди осудили на семь лет колонии по статье о госизмене за то, что в 2008 году она отправила несколько SMS своему знакомому в Грузии. В этот момент Севастиди находилась в Сочи, она рассказала, что видит на железнодорожной платформе российские танки.

7 марта 2017 года, почти через год после приговора, президент Путин помиловал Севастиди. Указ о помиловании вступит в силу через пять дней. Ранее глава государства называл приговор «жестким».

Защита Севастиди намеревалась добиться пересмотра дела.