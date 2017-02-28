Статью в УК, по которой судили Ильдара Дадина, хотят отменить. Это можно сделать?

28 февраля председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев высказался за отмену статьи 212.1 Уголовного кодекса, которая предполагает наказание за неоднократные нарушения на митингах. По ней осудили гражданского активиста Ильдара Дадина; после 14 месяцев, проведенных в колонии, он был полностью оправдан. Вслед за освобождением Дадина вопрос об отмене статьи подняла уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Ее инициативу поддержал Кремль: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что предложение Москальковой «заслуживает внимания». «Медуза» рассказывает, как и почему такая статья появилась — и легко ли ее отменить.

Статья 212.1 УК РФ была придумана, чтобы не допустить массовых беспорядков по украинскому сценарию. В марте 2014 года депутаты-единороссы Александр Сидякин и Андрей Красов и член «Справедливой России» Игорь Зотов внесли в Госдуму законопроект, который, по их мнению, должен был усовершенствовать законодательство о публичных мероприятиях. На деле речь шла об ужесточении наказаний за участие в несогласованных властями митингах. Александр Сидякин объяснил тогда свою идею нежеланием повторения украинских событий в России. «Я не хочу, чтобы улицы российских городов превращались в улицу Грушевского (один из центров беспорядков в Киеве в январе 2014 года — прим. «Медузы»), — писал Сидякин в твиттере.

Парламентарии предлагали ввести уголовное наказание для тех, кого больше трех раз задерживали на уличных акциях, — штрафы от 600 тысяч до миллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет. В июле 2014 года закон был принят Госдумой (за проголосовали 239 человек, против — 137; воздержавшихся не было), одобрен Советом Федерации, подписан президентом и вступил в силу.

Применять статью 212.1 УК РФ начали в 2015 году. Первыми, кто подвергся уголовному преследованию, были оппозиционные активисты Владимир Ионов и Марк Гальперин. Им вменялось участие в нескольких несанкционированных акциях подряд. Ионов непосредственно перед приговором покинул Россию, дело Гальперина так и не доведено до суда.

Оппозиционный активист Владимир Ионов дает интервью журналистам в Харькове, 23 декабря 2015 года Фото: Павел Пахоменко / Zuma / ТАСС

Первый осужденный по статье 212.1 — гражданский активист Ильдар Дадин. В декабре 2015 года суд признал его виновным и приговорил к трем годам лишения свободы в колонии общего режима, после апелляции в Мосгорсуде срок был сокращен до двух с половиной лет. Дадин должен был выйти в июле 2017-го.

22 февраля Верховный суд освободил Дадина — после того как Конституционный суд признал его приговор незаконным. Генпрокуратура также ходатайствовала о его освобождении, ссылаясь на отсутствие в действиях Дадина состава преступления. 26 февраля Дадин вышел на свободу (общественное внимание к Дадину зимой 2016/17 года было приковано после публикации письма активиста о пытках в карельской колонии № 7).

Уже 27 февраля уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что статью 212.1 надо исключить из УК. Она обратила внимание на «совершенно иную» правовую природу участия в несанкционированных акциях и отметила, что статья не может стоять в одном ряду с другими статьями УК. В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предложение Москальковой «заслуживает внимания». 28 февраля отмену статьи поддержал глава Верховного суда Вячеслав Лебедев, подчеркнув, что выражает личную точку зрения, а не позицию суда.

A post shared by Татьяна Москалькова (@moskalkova.official) on Nov 3, 2016 at 3:47am PDT

Авторы законопроекта настаивают на том, что статью надо сохранить. Депутат Госдумы Александр Сидякин в беседе с «Медузой» заявил, что пока законопроект об отмене статьи 212.1 внесен не был, «обсуждать тут нечего, это просто слухи». Сидякин напомнил, что Конституционный суд в феврале 2017 года «признал норму соответствующей Конституции».

«В момент принятия [закона] его актуальность и своевременность сомнений не вызывали: в то время в соседнем государстве люди использовали несовершенство украинского законодательства для того, чтобы совершить незаконный государственный переворот, я очень не хочу, чтобы в моей стране происходили подобные вещи», — заявил «Медузе» Сидякин.

По словам депутата, если законодательная инициатива об отмене статьи все-таки будет внесена, то «будем [ее] рассматривать». «Решение о поддержке этой законодательной инициативы принимал другой парламент, состав депутатов изменился на 70%, и я не исключаю, что их мнение будет совершенно другое», — сказал Сидякин.

Игорь Зотов из «Справедливой России» заявил «Медузе», что «неоднократно нарушать порядок нельзя и за это нужно нести ответственность». «Если в течение нескольких месяцев, выходя на митинги, ты нарушаешь, значит, ты специально идешь на митинг для того, чтобы нарушать», — сказал Зотов.

Депутат Госдумы Александр Сидякин, соавтор законопроекта об уголовном наказании за нарушение правил проведения массовых акций Фото: Александр Шалгин / пресс-служба ГД РФ / ТАСС

Конституционный суд 10 февраля потребовал смягчить статью в УК. КС постановил, что статья о повторных нарушениях на митингах должна быть скорректирована: при рассмотрении дел сторона обвинения должна будет доказать, что у подсудимого был преступный умысел, а его действия причинили вред или несли реальную угрозу вреда оказавшимся рядом людям или имуществу. КС также решил, что назначать лишение свободы по этой статье можно только в том случае, если публичные мероприятия перестали быть мирными и нарушали общественный порядок.

«Госдума сначала должна выполнить решение Конституционного суда, любые другие действия этому решению противоречат», — заявил «Медузе» первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Максим Емельянов. Он назвал отмену статьи 212.1 «отдаленной перспективой».

По словам Емельянова, сначала Минюст должен разработать поправки об изменении статьи (как это рекомендовал КС), провести новый законопроект через все инстанции в правительстве, потом Госдума должна законопроект принять. Только после этого может появиться законопроект об отмене статьи 212.1. Он должен пройти все стадии вплоть до подписания президентом и опубликования в «Российской газете». «Просто отменить закон нельзя, иначе возникнут проблемы. А если не внести правки, о которых говорил Конституционный суд, то любые другие действия [с этой статьей] могут быть обжалованы», — сказал Емельянов.