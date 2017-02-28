Глава Верховного суда поддержал отмену статьи о повторных нарушениях на митингах

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев поддержал отмену статьи 212.1 Уголовного кодекса, которая предполагает наказание за неоднократные нарушения на митингах.

Он подчеркнул, что это его личная точка зрения, а не позиция суда, «так как мы пока этот вопрос не обсуждали».

Ранее за отмену статьи выступила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москвалькова. В Кремле отметили, что такое предложение «заслуживает внимания». При этом Минюст и Госдума заявили, что ожидают решения правительства по этому вопросу.