Уголовная статья о нарушениях на митингах: неужели ее могут отменить? Цепочка событий

Когда в 2014 году власть на Украине сменилась под давлением массовых уличных протестов, в России ввели уголовную ответственность за повторные нарушения на митингах. За два года существования по ней осудили только одного человека, приговор которого в феврале 2017-го отменил Верховный суд. Теперь представители власти говорят о возможной отмене самой статьи. «Медуза» вспоминает историю статьи 212.1 — вполне возможно, что она будет очень короткой.

Статью о повторных нарушениях на митингах добавили в Уголовный кодекс в июле 2014 года, Госдума одобрила ее всего за три месяца. Авторы не скрывали, что поправки направлены прежде всего против политического протеста, особенно по схеме «Евромайдана» в Киеве. «Перед нашими глазами события на Украине», — говорил о документе вносивший его депутат Александр Сидякин. Три административных нарушения на массовых акциях в течение полугода стали уголовно наказуемым деянием с максимальным наказанием до пяти лет лишения свободы.

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Первые дела по новой статье возбудили уже через несколько месяцев — в январе 2015 года. Фигурантами стали активисты Владимир Ионов, Марк Гальперин и Ильдар Дадин. Хотя Дадин был последним, против кого возбудили дело, ему первому вынесли приговор: сначала суд дал ему три года колонии общего режима, но затем срок сократили на полгода. Дело Гальперина за два года так и не дошло до суда, а Ионов прямо перед приговором покинул Россию.

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В конце октября 2016 года Дадин пожаловался на издевательства и пытки со стороны надзирателей. Его рассказ о порядках в карельском исправительном учреждении получил большой резонанс, о случившемся глава Совета по правам человека Михаил Федотов докладывал лично президенту Владимиру Путину. Вскоре после этого ФСИН, так и не признав нарушений со стороны надзирателей, перевела Дадина в другую колонию.

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Через два месяца в Конституционном суде рассмотрели жалобу Дадина, поданную после приговора. Он просил отменить новую статью УК, так как она предполагает повторное наказание за одно нарушение, что противоречит Конституции. Суд решил, что статью отменять не надо, но в деле самого Дадина нашел процессуальные нарушения и распорядился пересмотреть приговор.

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Верховный суд рассмотрел определение КС всего через две недели, причем на заседании за освобождение Дадина выступила даже Генпрокуратура. Приговор был отменен за отсутствием состава преступления, а Дадин получил право на реабилитацию. 26 февраля он вышел на свободу.

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Как только Дадин покинул колонию, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что статью, по которой он отсидел почти год, тоже надо отменить. Кремль тут же прокомментировал слова Москальковой, напомнив, что такие вопросы «заслуживают внимания» соответствующих ведомств. Означает ли это, что статья будет исключена из УК, неизвестно. До сих пор ни Госдума, ни Минюст не торопились вмешиваться в ситуацию.