Госдума и Минюст отказались самостоятельно исправлять уголовную статью о повторных нарушениях на митингах

Государственная дума и министерство юстиции не будут самостоятельно работать над поправками к статье Уголовного кодекса о нарушениях на митингах, о необходимости которых объявил Конституционный суд.

Представитель Минюста рассказал «Коммерсанту», что ведомство займется проработкой изменений только если поступит поручение правительства. Глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников также объявил, что корректировкой должен заняться кабинет министров.

При этом в решении Конституционного суда сказано, что именно «законодатель правомочен» внести необходимые изменения в УК и именно Госдуме было предложено подготовить поправки.

По информации издания, в администрации президента пока также не начинали работать над возможными поправками.