Сажать за нарушения на митингах можно, но дело Дадина пересмотрят. Что именно решил Конституционный суд?

Конституционный суд России признал, что приговор Ильдару Дадину был вынесен с нарушениями и должен быть пересмотрен. Саму уголовную статью о повторных нарушениях на митингах суд поддержал, но призвал ее скорректировать. «Медуза» рассказывает главное о решении Конституционного суда и его последствиях.

Конституционный суд рассматривал законность статьи 212.1 Уголовного кодекса (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга) по обращению — первого осужденного по этой статье. Он считает, что статья по сути позволяет повторно судить человека за одно нарушение: сначала в административном процессе, а затем в уголовном. Статья появилась в УК в 2014 году и вызвала критику со стороны правозащитников. За отмену статьи последовательно выступал глава СПЧ при президенте Михаил Федотов. Депутаты от ЛДПР уже внесли законопроект об отмене уголовной статьи в Госдуму; он пока не рассмотрен. Вот что думают по поводу этой статьи в КС:

Наказывать за повторные нарушения на митингах можно

Суд решил, что сама по себе уголовная ответственность за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий не противоречит российской Конституции. Таким образом высшая инстанция формально отвергла доводы представителей Дадина, что нельзя уголовно наказывать только за то, что человек вновь и вновь совершает административные правонарушения.

В постановлении говорится, что если нарушения повторяются, то административная ответственность неэффективна, а значит Госдума была вправе добавить в Уголовный кодекс новую статью 212.1.

Сажать по формальным основаниям нельзя

При рассмотрении дел по статье 212.1 суды не могут выносить приговор только потому, что им предъявили три административных правонарушения, постановил КС. Сторона обвинения должна доказать, что у подсудимого был преступный умысел, а его действия причинили вред или несли реальную угрозу вреда оказавшимся рядом людям или имуществу.

Более того, КС решил, что назначать лишение свободы по этой статье можно только в том случае, если публичные мероприятия перестали быть мирными и нарушали общественный порядок. При этом материалы административных дел «не могут иметь безоговорочного признания» в уголовном процессе.

Все эти разъяснения являются обязательными для судов, а законодателям КС предложил внести уточнения в статью. В Думе уже сказали, что это можно сделать в рамках весенней сессии.

Приговор Дадину пересмотрят

В деле Дадина суд нашел нарушение процессуальных норм. Против активиста возбудили уголовное дело в тот момент, когда ни одно из решений по трем административным делам не вступило в силу. Защита Дадина и раньше настаивала на этом аргументе, но ни первая, ни апелляционная инстанция не приняли его во внимание.

Теперь дело должно быть отправлено на пересмотр Верховным судом. Для ускорения процесса защита сама направит туда запрос, рассказал «Медиазоне» адвокат Дадина Алексей Липцер. Адвокаты будут добиваться прекращения дела при повторном рассмотрении.

По оценке другого защитника Дадина Ксении Костроминой, вся процедура пересмотра может занять полтора месяца. С ней не согласен правозащитник Павел Чиков, он предположил, что из-за процессуальных нюансов дело могут начать рассматривать только в июне — за месяц до того, как у Дадина истечет срок заключения. В результате пересмотр будет проходить, когда активист по факту отсидит весь назначенный срок.