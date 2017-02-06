В Госдуме разработали законопроект, отменяющий уголовное наказание за неоднократные нарушения на митингах

В Госдуме разработан проект поправок, отменяющих уголовное наказание за неоднократные нарушения порядка организации или проведения митинга (статья 212.1 УК РФ). Документ подготовлен фракцией ЛДПР, среди авторов Игорь Лебедев и Ярослав Нилов.

Депутаты указывают, что «авторы законопроекта о введении статьи 212.1 в УК РФ при его внесении преследовали лишь одну цель: установлением уголовной ответственности предупредить повторные нарушения законодательства при проведении публичных мероприятий».

При этом, отмечают авторы документа, «степень тяжести правонарушения и явная жесткость и несоразмерность наказания уровню тяжести проступка не принимались во внимание».

Моральные и политические издержки от введения статьи 212.1 УК, считают депутаты, подготовившие законопроект, «оказались недопустимо высоки для общества в целом и конкретных граждан в частности».

Проект поправок, как ожидается, будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник, 6 февраля.