В Госдуме разработали законопроект, отменяющий уголовное наказание за неоднократные нарушения на митингах

ТАСС
08:02, 6 февраля 2017
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В Госдуме разработан проект поправок, отменяющих уголовное наказание за неоднократные нарушения порядка организации или проведения митинга (статья 212.1 УК РФ). Документ подготовлен фракцией ЛДПР, среди авторов Игорь Лебедев и Ярослав Нилов.

Депутаты указывают, что «авторы законопроекта о введении статьи 212.1 в УК РФ при его внесении преследовали лишь одну цель: установлением уголовной ответственности предупредить повторные нарушения законодательства при проведении публичных мероприятий». 

При этом, отмечают авторы документа, «степень тяжести правонарушения и явная жесткость и несоразмерность наказания уровню тяжести проступка не принимались во внимание».

Моральные и политические издержки от введения статьи 212.1 УК, считают депутаты, подготовившие законопроект, «оказались недопустимо высоки для общества в целом и конкретных граждан в частности».

Проект поправок, как ожидается, будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник, 6 февраля.

Речь идет об исключении из Уголовного кодекса РФ статьи 212.1 «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», максимальные санкции по которой предусматриваются в виде пяти лет лишения свободы.

ТАСС
Статья 212.1 была введена в Уголовный кодекс РФ в июле в 2014 года. Статья предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Первым приговоренным по новой статье к лишению свободы стал Ильдар Дадин.
В 2016 году Дадин, отбывающий наказание, обратился в Конституционный суд с просьбой признать статью 212.1 УК противоречащей основному закону страны. В рамках подготовки к рассмотрению в КС Генеральная прокуратура и эксперты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) направили в суд отзывы, в которых признали необходимость изменить уголовное наказание за нарушения на митингах. Решение КС по этому вопросу пока не оглашено.
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