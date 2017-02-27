Кремль: предложение отменить уголовное наказание за нарушения на митингах «заслуживает внимания»

Так Песков отреагировал на предложение уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой. Ранее представитель президента на рассмотрении вопроса об отмене статьи в Конституционном суде заявлял , что она не нарушает Конституцию. «Если лицо не хочет неоднократно выполнять требование закона, то законодатель вправе повысить [для него] ответственность», — говорил Михаил Кротов.

Он напомнил, что подобные инициативы «очень внимательно рассматриваются разными ведомствами, которые в данном случае должны давать заключение, высказывать свою точку зрения».

Кремль считает, что предложение убрать из Уголовного кодекса статью о неоднократных нарушениях на митингах «заслуживает внимания». С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Москалькова предложила отменить уголовную ответственность за повторные нарушения на митингах 27 февраля, на следующий день после того, как единственного осужденного по этой статье Ильдара Дадина отпустили на свободу.

Приговор Дадину был отменен Верховным судом, который решил, что в его действиях не было состава преступления. Дадин провел в колонии почти год.