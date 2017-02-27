Кремль: предложение отменить уголовное наказание за нарушения на митингах «заслуживает внимания»
Кремль считает, что предложение убрать из Уголовного кодекса статью о неоднократных нарушениях на митингах «заслуживает внимания». С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он напомнил, что подобные инициативы «очень внимательно рассматриваются разными ведомствами, которые в данном случае должны давать заключение, высказывать свою точку зрения».
Так Песков отреагировал на предложение уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой. Ранее представитель президента на рассмотрении вопроса об отмене статьи в Конституционном суде заявлял, что она не нарушает Конституцию. «Если лицо не хочет неоднократно выполнять требование закона, то законодатель вправе повысить [для него] ответственность», — говорил Михаил Кротов.