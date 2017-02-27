Омбудсмен Москалькова предложила убрать из УК статью, по которой осудили Дадина

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что из Уголовного кодекса надо исключить статью 212.1 о неоднократных нарушениях на митингах.

Москалькова заявила, что эта статья не может стоять в одном ряду с другими статьями УК, которые предусматривают наказание после повторного административного правонарушения, «ибо правовая природа проступка совершенно иная».

«Да, я не обладаю правом законодательной инициативы, но такая позиция моя уже была озвучена неоднократно. Я ее подтверждаю», — заметила Москалькова.

Обновление. Помощник Москальковой сообщил «Медузе», что прокуратура отменила решения об отказе в возбуждении уголовных дел по жалобам двух заключенных, которые одновременно с Дадиным рассказали о пытках в карельской колонии № 7. Проверка по их заявлениям будет возобновлена.