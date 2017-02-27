Омбудсмен Москалькова предложила убрать из УК статью, по которой осудили Дадина
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что из Уголовного кодекса надо исключить статью 212.1 о неоднократных нарушениях на митингах.
Москалькова заявила, что эта статья не может стоять в одном ряду с другими статьями УК, которые предусматривают наказание после повторного административного правонарушения, «ибо правовая природа проступка совершенно иная».
«Да, я не обладаю правом законодательной инициативы, но такая позиция моя уже была озвучена неоднократно. Я ее подтверждаю», — заметила Москалькова.
Обновление. Помощник Москальковой сообщил «Медузе», что прокуратура отменила решения об отказе в возбуждении уголовных дел по жалобам двух заключенных, которые одновременно с Дадиным рассказали о пытках в карельской колонии № 7. Проверка по их заявлениям будет возобновлена.
26 февраля единственный осужденный по статье 212.1 УК Ильдар Дадин вышел на свободу. Его приговор — два с половиной года колонии общего режима — был отменен Верховным судом за отсутствием состава преступления. Дадин получил право на реабилитацию.
Поводом для отмены приговора послужило определение Конституционного суда, который нашел в деле Дадина процессуальные нарушения. Суд, при этом, отказался признавать статью 212.1 неконституционной и рекомендовал только уточнить формулировки. Тогда Москалькова назвала такое решение «взвешенным».